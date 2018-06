Le Mexique se qualifie avec la Suède: Allemagne et Corée du Sud out!

La magie mexicaine n’aura pas été au rendez-vous face à un Onze suédois combatif et imaginatif. La sélection mexicaine qui surfait sur deux victoires, en totalisant 6 points, a été vaincue à plate couture (3-0) par sa rivale nordique. Forçant ainsi ses aficionados à suivre, sur smartphone, le déroulé du match fou qui mettait aux prises les élections sud-ccoréenne et allemande. Et là aussi, la surprise était de la partie puisque le Onze allemand, avec une prestation des plus pales, s’est incliné face à une machine sud-coréenne bien huilée au score sans appel de 2-0.

Related