Le ministre espagnol de l’Intérieur à Rabat: Le dossier migratoire sur le tapis

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, s’est rendu ce jeudi 6 février à Rabat pour s’entretenir avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit.

L’objet de cette visite est de «renforcer la coopération déjà étroite entre les deux pays, en matière de migration», note un communiqué du cabinet de Grande-Marlaska, repris par le quotidien ABC.

«Les deux pays s’efforceront d’aller de l’avant dans leur lutte contre les mafias et les réseaux criminels dédiés au trafic de migrants», note le communiqué. Par ailleurs, d’autres questions cruciales seront abordées, telles que celles liées au terrorisme et au crime organisé, poursuit la même source.

Décembre dernier, la Commission européenne a annoncé l’octroi d’une aide financière de 101,7 millions d’euros destinés à «lutter contre l’immigration irrégulière et la traite des êtres humains».

Une aide jugée insuffisante par Khalid Zerouali, Wali-Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières au Ministère de l’Intérieur, qui estimait toutefois que «c’est un très bon début (…)».

Si le dossier lié à la migration reste ponctuel, force est de rappeler que le Roi Felipe VI d’Espagne avait souligné, mercredi à Madrid, l’excellence de la relation d’amitié avec le Maroc et l’«énorme potentiel» de coopération bilatérale.

«La visite d’Etat que nous avons effectuée en février 2019 au Maroc a été un nouveau témoignage de l’amitié traditionnelle qui unit nos deux pays et de l’énorme potentiel de coopération bilatérale», a affirmé le Souverain espagnol dans son discours lors de la réception des membres du corps diplomatique accrédité à Madrid, dont l’ambassadeur de SM le Roi en Espagne, Mme Karima Benyaich.

Le Roi Felipe VI a, par ailleurs, présenté les grandes lignes de la politique étrangère du nouveau gouvernement de coalition, qui vise à promouvoir une Espagne «moderne», «démocratique» et «solidaire», avec une économie ouverte et une société tolérante, notant que la région du Maghreb constitue, de part sa proximité et la communion d’intérêts, une dimension essentielle de l’action étrangère du pays ibérique.

Le Souverain a, en outre, réitéré la volonté de l’Espagne de promouvoir ses relations de coopération avec plusieurs pays de la région du Maghreb et de renforcer sa présence sur les marchés asiatiques, faisant part de l’engagement de son pays en faveur de la paix et de la sécurité internationale, et de l’Afrique en tant que «continent du futur».

Dans le domaine de la migration, le Roi Felipe VI a souligné la nécessité de mettre en œuvre une «véritable politique européenne de migration et d’asile», qui allie dialogue et collaboration avec les pays d’origine et de transit des migrants, et de renforcer la «coopération au développement» et la lutte contre les mafias.

L’Espagne, a poursuivi le Roi Felipe VI, donnera la priorité à «la diplomatie préventive, à la médiation et à la diplomatie humanitaire», relevant que les droits de l’homme constituent l’élément déterminant de l’action étrangère de l’actuelle législature.