Le MP à la quête d’un BP: Guerre de chefs ou d’égos ?

Le secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser, et le président du Conseil national de ce parti, Saïd Ameskane, ont présidé samedi l’opération de l’élection du nouveau bureau politique. Leur présence sonne comme un « imprimatur » de nature à calmer les ardeurs des uns et les appétits des autres. Pourtant, le renouvellement du bureau politique (30 membres) était inscrit dans l’ordre des choses depuis la tenue du 13e congrès du MP qui n’a pas brillé par une quelconque surprise : en septembre, son sempiternel chef a été porté, pour la neuvième fois, à la tête du parti.

Deux listes étaient en lice pour intégrer la direction du parti. La première est composée par Mohamed Fadili, ex-président du Conseil national, incluant Mohamed Hassad, ancien ministre de l’Intérieur et de l’Education nationale, alors que celle que conduit de Bennacer Azgar, compte de gros calibres comme Mohamed Ouzzine, député, vice-président de la Chambre des représentants et directeur de l’administration du parti, Lahcen Sakkouri, Halima Assali conseillère municipale, Idriss Sentissi, Addi Sbaie et Halima Haite, ancienne ministre de l’environnement.

Nul besoin de rappeler à ce sujet que l’ancienne garde tient à préserver ses acquis et, chemin faisant, tailler des croupières à ses concurrents. A la guerre des chefs se greffe aussi celle des égos qui a tant marqué les annales des formations politiques marocaines, à gauche, comme à droite. Reste à savoir si le feu de la fronde sera circonscrit par S. Ameskane qui fait désormais figure de sage de cette formation qui fait pâle figure dans la majorité aux affaires… Depuis l’éviction de son leader en tant que patron de l’Intérieur.