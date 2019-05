Le Niger subit des attaques djihadistes sanglantes: 28 soldats tués près de Tongo-Tongo…

Les 11 soldats nigériens, disparus mardi après l’embuscade djihadiste dans la région de Tillabéri (ouest du Niger), près de la frontière malienne, ont été retrouvés morts, ce qui porte le bilan à 28 morts, a annoncé une source sécuritaire.

« Nous avons la confirmation que les corps sans vie des onze soldats portés disparus ont été retrouvés, ce qui porte le bilan à 28 morts », a affirmé la même source, dans la nuit de mercredi à jeudi. En début de soirée, le ministère nigérien de la défense avait fait état de 17 morts et de 11 disparus, lors de cette embuscade, perpétrée par des « terroristes lourdement armés » près du village de Tongo Tongo.

Des renforts ont été déployés dans le secteur pour poursuivre et neutraliser les assaillants qui se sont exfiltrés vers le Nord, à la frontière avec le Mali. Des opérations de ratissage se poursuivent dans cette zone. « Il s’agit d’une embuscade tendue aux environs de 21h00 locales (20H00 GMT) par un groupe terroriste composé de centaines d’hommes lourdement armés venus du Nord », a précisé la même source. « Un véhicule (des militaires nigériens) a d’abord sauté sur un engin explosif, et puis une fusillade s’est déclenchée », a-t-elle ajouté. La patrouille traquait les terroristes qui ont attaqué, lundi, la prison de haute sécurité de Koutoukalé, à 50 km au nord de Niamey, et ont tué un soldat nigérien.

L’armée nigérienne s’est déployée massivement, fin 2018, dans la région pour chasser les combattants islamistes venus du Mali et du Burkina Faso.

Le 4 octobre 2017, quatre soldats américains et cinq militaires nigériens avaient été tués par des djihadistes venus à bord d’une dizaine de véhicules et d’une vingtaine de motos à hauteur du village de Tongo Tongo, situé à environ 80 km au nord-ouest de Ouallam (une centaine de km de Niamey) et à une vingtaine de km de la frontière avec le Mali. Une embuscade meurtrière a coûté la vie à au moins 28 soldats nigériens dans le nord de la région de Tillabéry, non loin de la frontière malienne. Une colonne militaire des Forces armées nigériennes a sauté sur des mines placées sur leur chemin. Puis s’en est suivi un assaut de terroristes lourdement armés. Le gouvernement nigérien a décrété un deuil national de trois jours à compter de ce jeudi 16 mai.

Ce sont des hommes de la 112e compagnie spéciale d’intervention, basée à Ouallam, et leur colonne d’au moins huit véhicules, qui sont tombés dans une embuscade tendue par des terroristes à 45 kilomètres au nord-ouest du village de Mangaïzé, non loin de Tongo Tongo et de la frontière malienne.

Les 52 soldats partis à la poursuite de djihadistes qui ont tenté d’attaquer la prison de Koutoukalé patrouillaient près du village de Baley Béri quand un de leurs véhicules a sauté sur une mine. La violente explosion et les tirs nourris de l’ennemi n‘ont laissé aucune chance aux soldats.

Trois avions de reconnaissance – français, nigérien et américain – ont survolé à plusieurs reprises la zone de combat puis sont rentrés à leur base à Niamey sans avoir vu de mouvement djihadiste au sol.

Selon plusieurs sources, les djihadistes n’ont pas eu le temps de franchir la frontière malienne. Des complicités locales les auraient cachés après l’attaque. Malgré le risque de tomber dans de nouvelles embuscades, les premiers renforts terrestres sont arrivés sur le site à la tombée de la nuit. Les recherches engagées ont permis de retrouver trois véhicules appartenant à l’armée nigérienne. Un seul véhicule manque à l’appel, celui de l’officier chef de la mission.

Cette embuscade s’est déroulée dans une région où avait eu lieu, en octobre 2017, une attaque similaire lors de laquelle 5 militaires nigériens et 4 soldats états-uniens avaient été tués par des djihadistes venus à bord d’une dizaine de véhicules et d’une vingtaine de motos à hauteur de Tongo Tongo encore (situé une centaine de kilomètres de Niamey et à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Mali).

Cette attaque avait été revendiquée par l’ « État islamique dans le Grand Sahara » dirigé par Abou Walid al-Sahraoui. Le groupe EIGS maîtrise parfaitement ce terrain très vaste, souvent boisé… Une végétation qui permet de facilement se cacher et de mener des embuscades.

Mais il n’y a pas que les hommes d’Abou Walid Al-Sahraoui qui sont actifs dans cette zone. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) dont la base arrière est au Mali s’y active aussi. Ces deux entités djihadistes collaborent à l’occasion en se prêtant hommes et matériel pour mener des attaques d’envergure.