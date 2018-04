Le Nigéria négocie avec Boko Haram: Abuja offre l’amnistie aux repentis

Au Nigeria, alors que les violences dans l’extrême nord-est ont fait au moins 20 morts et plus de 80 autres blessées le week-end dernier dans des attentats suicides et attaques armées près de Maiduguri, les autorités ont dévoilé l’existence de pourparlers de paix avec le groupe djihadiste Boko Haram. Des négociations tenues secrètes, qui auraient commencé il y a plusieurs mois pour trouver une solution durable au conflit qui mine l’extrême nord-est du pays depuis presque dix ans.

Le chef de l’Etat, le ministre de l’Information puis le patron des services de renseignements nigérians confirment l’existence de pourparlers de paix avec Boko Haram. Ils concernent « l’éventualité d’une cessation permanente des hostilités » et « la possibilité d’accorder l’amnistie aux repentis ». Un programme ambitieux qui se heurte aux divisions internes du groupe djihadiste.

D’après des sources sécuritaires, ces discussions s’effectuent de fait avec la faction d’Abu Musab al-Barnawi. L’autre faction, dirigée par Abubakar Shekau, étant hermétique à toute négociation avec les autorités.

Ce n’est pas la première fois qu’Abuja annonce l’ouverture de discussions. En 2014, l’ancien président Goodluck Jonathan avait même affirmé avoir conclu un accord avec les insurgés mais, les combats avaient repris de plus belle peu de temps après.

Cette annonce, intervient à moins d’un an de l’élection présidentielle, la sécurité dans l’extrême nord-est du Nigeria est un sujet sensible. Muhammadu Buhari qui avait été élu en 2015 sur sa promesse de pacifier la zone et qui répète régulièrement que Boko Haram est « techniquement vaincu » a été très critiqué après la récente flambée de violence et l’enlèvement de Dapchi.