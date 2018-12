Le PAM se déchire: Crise d’identité ou guerre d’égos ?

Le parti authenticité et modernité (PAM) va mal. Le constat est là, prégnant, depuis que le hirak du Rif a fini par souffler la tête d’affiche que personnifiait Ilyas El Omari. L’héritier du flambeau, Hakim Benchammas, n’aura pas réussi à faire taire les critiques entre cadors de la formation, ni à endiguer les tiraillements qui menacent de mettre hors circuit la formation du Tracteur. Pour sortir de la crise existentielle dans laquelle la formation est plongée depuis les dernières législatives, contre-performance électorale oblige, des voix ont appelé à la dissolution des instances du parti avant 2020, date de son congrès national ordinaire.



On prête à une «commission de sages» le sombre dessein de «liquidation» pure et simple du parti avant l’année 2020. Des médias avancent des noms pour donner plus de crédibilité à une telle perspective. On y trouve pêle-mêle Mustapha Bakoury ex-SG du parti, Ahmed Akhchichen, actuel président du conseil de la région de Marrakech-Al Haouz, Abdenbi Bioui, président du conseil de la région de l’Oriental, Abdellatif Ouahbi, député et membre du bureau politique, et Mehdi Bensaid ancien parlementaire… On prête à tout ce beau monde d’avoir organisé une rencontre avec les membres du parti dans la région de Souss pour les informer sur les tenants et aboutissants de la reprise en main du PAM, à la dérive. Il s’agirait donc de tenir une session extraordinaire du conseil national en vue de valider la décision de dissoudre le bureau politique, le bureau fédéral et de mettre en place la commission préparatoire d’un congrès extraordinaire du parti en juin prochain, en vue d’élire un nouveau secrétaire général du parti. Autant dire qu’il s’agit là bel et bien d’un aggiornamento qui ne dit pas son nom.

Mais il faut croire que l’actuel patron de la formation n’entend nullement se laisser faire. Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion hebdomadaire du BP, les démarches « correctrices » menées par l’autre aile du PAM ont été jugées nulles et non avenues au motif qu’elles sont générées par un courant minoritaire. Dénonçant une telle progression qui ne respecte pas les formes et viole les institutions du parti et ses statuts, le BP a invité la Présidente du Conseil national a préparer la réunion dudit conseil dans un délai d’un mois. Plus, le BP prévoit dès le 5 janvier une réunion avec le bureau fédéral du parti à laquelle succédera une autre réunion, prévue le 13 janvier, avec les groupes du parti au sein des deux chambres. Un calendrier des plus serré qui traduit, cela va sans dire, l’ampleur des déchirements subis par le PAM. Reste à savoir si H. Benchamass réussira à survivre au torrent des critiques auquel il est soumis.