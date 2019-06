Le Polisario fait pression sur Nouakchott: L’enjeu des « naturalisations »

En dépit de la situation pour le moins instable en Algérie, les lobbies anti-marocains persistent à vouloir maintenir la tension dans la région en activant ses pions du Polisario.

Et il n’est pas anodin de voir l’activation de réseaux algériens en Mauritanie pour supporter les pressions que le Polisario entend exercer sur la Mauritanie où la campagne présidentielle bat son plein.

En ciblant le favori de ces élections qui n’est autre que le Général Ould El Ghazouani, ami fidèle et proche du Président sortant.

Le Polisario a envoyé discrètement une grande délégation conduite par le présumé chef du parlement fantoche, le dénommé Khatri, accompagné de plusieurs personnalités mauritaniennes qui résident à Tindouf, dans le but de décrédibiliser et le candidat de la Présidentielle et sa formation politique, l’Union pour la république.

La raison principale de cette offensive est à lier au refus, exprimé haut et fort par Ould El Ghazouani, de naturaliser les Sahraouis basés dans les camps de Lahmada.

Des sources espagnoles confirment qu’entre 6.000 à 20.000 membres du Polisario auraient bénéficié, dernièrement, de la nationalité mauritanienne.

Le Polisarion a installé des antennes à Zouirat et Thiris pour mener campagne contre Ould El Ghazouani qui considère toute naturalisation des éléments du Polisario comme une trahison pour la Mauritanie.

L’idée selon laquelle le général Ould El Ghazaouni interdirait la naturalisation des Sahraouis a suscité l’inquiétude des sécuritaires algériens qui parrainent la milice sahraouie.

Dès lors, il est aisé de voir que pour mener à bien cette opération occulte, le Polisario disposerait de fonds éminemment importants. Nul besoin de gloser sur leur provenance.