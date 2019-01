Le Polisario ne s’avoue pas vaincu: D’autres manœuvres sont à prévoir

Mercredi 16 janvier, le Parlement européen a adopté l’accord sur l’agriculture et la pêche UE-Maroc dont l’application sera étendue au territoire du Sahara occidental et des eaux qui lui sont adjacentes. Une consécration pour le plaidoyer marocain qui remet en cause tout le travail de sape mené par les adversaires de la marocanité du Sahara. C’est pourquoi le Polisario a annoncé le même jour qu’il saisirait à nouveau les instances juridiques de l’Union européennes pour empêcher la mise en œuvre dudit accord. Rien d’étonnant à ce que les séparatistes dénoncent «fermement», rapporte l’agence de presse sahraouie (SPS), «la décision illégale et à courte vue du Parlement européen».



«Le vote adopté aujourd’hui a été pris dans un climat dépourvu de sérieux et de transparence», peut-on lire dans le texte de la déclaration. «Son résultat porte un coup non seulement aux défenseurs des droits humains et au droit international, mais aussi au processus de paix conduit par l’Onu que l’Union européenne prétend elle-même défendre», a-t-il ajouté.

Tout en pressant les États membres de l’UE à reconsidérer le vote «non obligatoire d’aujourd’hui et de changer de cap immédiatement», le communiqué indique que «le Front Polisario, agissant au nom du peuple du Sahara occidental, suivra toutes voies légales pour renverser la décision d’aujourd’hui».

Évoquant les actions futures à entreprendre pour empêcher la mise en application de cet accord, les séparatistes font valoir le recours, à nouveau, à la justice européenne. «Nous avons une très grande confiance, soutenue par nos conseillers, dans le fait que la décision européenne ne survivra pas à un examen juridique», a conclu le communiqué rapporté par SPS.