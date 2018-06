Le Réal Madrid perd son coach : Zidane jette l’éponge!

C’est lors d’une conférence de presse surprise que l’entraîneur du club madrilène a annoncé sa démission. Une nouvelle qui en a choqué plus d’un et particulièrement le président du Real Madrid. Surtout que le célèbre coach était au firmament avec un parcours exceptionnel. Le manager français a gagné en deux ans et demi neuf titres dont une Liga et deux Coupes du monde des clubs.

Lors de cette conférence de presse qui s’est tenue au centre d’entraînement de Valdebebas, le président du Real Madricd, Florentino Pérez a déclaré non sans émotion : «Zineddine est venu me voir mercredi et m’a communiqué une décision inattendue. Quand il prend une décision, on ne peut que l’accepter. J’ai été choqué mais je lui transmets toute mon affection. Le Real, ça sera toujours sa maison ». Pour rappel Zidane avait prolongé, en janvier dernier, son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2020. Son parcours avec le club en Ligue des Champions l’avait conforté dans son poste et la victoire acquise samedi dernier contre Liverpool l’avait fait entrer davantage dans la légende. Mais en jetant l’éponge, il n’a pas hésité à se déclarer « las et fatigué ».

Related