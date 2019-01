Le riz crève de froid sur la Lune:﻿ La Chine ne perd pas la face…

Finalement, la vie ne s’est développée sur la Lune que l’espace de quelques jours. En effet, une graine de coton qui a germé à bord de Chang’e 4 a été malmenée par les températures glaciales même si l’expérience s’est déroulée à l’intérieur de la minibiosphère emportée par le robot chinois. Le pousse n’a pas survivre au froid. Rien de plus normal puisque la température pourrait descendre jusqu’à -170 °C dans la zone où l’atterrisseur et le rover Yutu-2 qui l’accompagne. Les graines, les levures et les œufs de mouche qui ont été placés à l’intérieur de cette boîte d’aluminium sont donc condamnés. « L’expérience est terminée, a déclaré la CNSA, l’Agence spatiale chinoise. Les organismes vont progressivement se décomposer dans le conteneur totalement hermétique et n’affecteront pas l’environnement lunaire. »

Forte de différents instruments et caméras, Chang’e 4 a aussi à son bord une « minibiosphère » qui abrite plusieurs êtres vivants. La Chine qui avait annoncé que les graines de coton ont germé aura réussi un doublé mondial: pour la première fois, une expérience biologique est menée sur un autre monde que la Terre, comme c’est aussi la première fois qu’un module fabriqué par l’homme a aluni sur la face cachée de ce satellite.