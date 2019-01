Le Roi Felipe VI attendu au Maroc: La culture pour prétexte…

Selon « elpais.com » qui cite des sources diplomatiques espagnoles, la visite d’Etat du Roi d’Espagne Felipe VI et la Reine Letizia Ortiz au Maroc devrait vraisemblablement avoir lieu en février prochain. Le couple royal d’Espagne serait attendu au Maroc les 13 et 14 février prochain lors de la 25ème édition du salon international de l’édition et du livre (SIEL), prévue du 7 au 17 février 2019 à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca ; et où l’Espagne sera l’invité d’honneur.

Les deux pays peaufineraient actuellement les derniers détails de ce voyage d’Etat tant attendu. Le couple royal devrait se rendre ainsi à Casablanca et Rabat, croit savoir le site d’informations d’El Pais.

Le couple royal serait accompagné d’une importante délégation de haut niveau dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Josep Borrell. Cette délégation serait composée, entre autres, des ministres de l’intérieur, Fernando Grande-Marlaska, du Développement, José Luis Ábalos et de l’éducation et de la Formation Professionnelle, Isabel Celaá, ainsi que du ministre de l’Economie, Nadia Calvino. Des accords devraient être conclus entre les deux pays, selon elpais.com. Les sources diplomatiques espagnoles insistent sur le fait que le report du voyage d’Etat du couple royal est dû à des « raisons d’agenda » et « non à une détérioration des relations bilatérales ».

Pour rappel, le déplacement du roi d’Espagne et de sa femme a été repoussé à plusieurs reprises et était en suspens depuis juillet 2014. Après son investiture le 19 juin 2014, l’héritier de Juan Carlos a en effet entrepris une série de voyages officiels éclairs dans les principaux pays partenaires de l’Espagne dont le Maroc.

Prévu à nouveau en novembre 2017, le déplacement de l’héritier de la couronne espagnole a été suspendu en raison de la participation du Roi Mohamed VI au sommet entre l’UE et l’Union africaine tenu en Côte d’Ivoire. Ensuite, le voyage a été fixé pour janvier 2018, avant d’être annulé « à la demande du Maroc », selon la presse espagnole. « Les raisons du report de la visite d’Etat du couple royal sont liées notamment au retard pris dans la formation du gouvernement El Othmani en 2017 avant que les événements en Catalogne ne le fassent reporter une deuxième fois », ajoute la même source.