Le Roi hachémite à Bagdad: Business et géopolitique

Abdallah II de Jordanie s’est rendu lundi à Bagdad pour sa première visite depuis dix ans, sur fond de ballet diplomatique en Irak où se sont succédé les chefs de diplomatie de ses deux grands alliés iranien et américain.

Outre le roi jordanien, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a également rencontré lundi les dirigeants irakiens, alors que son homologue iranien Mohammad Javad Zarif poursuivait sa tournée politique et économique en Irak débutée la veille. Avant ces visites, le président américain Donald Trump avait effectué en décembre une visite surprise aux troupes américaines en Irak, avant que son secrétaire d’État Mike Pompeo ne soit reçu la semaine dernière à Bagdad.



Après l’annonce, à la surprise générale, du retrait des 2.000 soldats américains stationnés en Syrie, la plupart des troupes des pays de la coalition anti-djihadistes, États-Unis en tête, se trouvent désormais en Irak.

J.Y. Le Drian a d’ailleurs insisté lors de son étape jordanienne dimanche sur le fait que la guerre contre le groupe État islamique (EI) n’était « pas finie ». À Bagdad lundi, il a réaffirmé le « soutien » de la France à l’Irak, -avec le déblocage d’un milliard d’euros pour la reconstruction-, selon le bureau du Premier ministre Adel Abdel Mahdi, qui a également indiqué que ce dernier avait rencontré J. Zarif dans la journée.

Bagdad a proclamé la « victoire » contre l’EI fin 2017, mais l’organisation ultra-radicale continue de mener des attaques meurtrières, et conserve quelques réduits en Syrie. Lundi encore, deux bergers ont été retrouvés morts après avoir été enlevés par des combattants de l’EI près de Tikrit, à 175 km au nord de Bagdad, ont indiqué des sources policières.

Après Bagdad, J.Y. Le Drian s’est rendu à Erbil, capitale la région autonome du Kurdistan irakien où il a rencontré des responsables ainsi que des représentants yazidis, minorité dont des milliers de femmes ont été réduites à l’esclavage sexuel par l’EI.

Abdallah II, premier chef d’État arabe à se rendre à Bagdad en 2008 après l’invasion menée par les Américains, a lui aussi rencontré, le président irakien Barham Saleh et Abdel Mahdi.

Amman et Bagdad, qui partagent des poste-frontières importants pour le commerce régional, ont récemment signé des mémorandums d’accord, notamment dans le domaine de l’électricité, ressource en pénurie chronique en Irak. Alors que l’Irak dépend en grande partie de l’Iran pour alimenter ses centrales électriques – qui ne fournissent toujours que quelques heures par jour de courant aux près de 40 millions d’habitants -, Bagdad regarde vers Amman. Pour obtenir de Washington une exemption temporaire du dernier train de sanctions contre l’Iran, fin 2018, l’Irak a indiqué vouloir acheter son électricité à la Jordanie ainsi qu’à la Turquie et au Koweït.