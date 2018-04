Le Roi reçu à l’Elysée: Et invite le Président Macron au Maroc

Le Roi Mohammed VI a été reçu, mardi après-midi, à l’Elysée, par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, indique un communiqué du cabinet royal. Les deux chefs d’Etat « ont longuement abordé la situation au Moyen Orient ainsi que les questions d’ordre régional et international, ils ont constaté une large convergence de vues à ce sujet » ajoute le communiqué qui précise que les deux responsables « se sont réjouis de l’excellence des relations bilatérales » et « marqué leur volonté de les renforcer dans tous les domaines, notamment politique, sécuritaire, économique et culturel. » Le communiqué fait aussi cas de « la richesse, la densité et la vitalité » du partenariat d’exception qui lie la France au Maroc et qui « reflètent le socle solide d’une relation stratégique, fondée sur la confiance, le respect mutuel et la coopération fructueuse au service des intérêts des deux pays. » A cette occasion, signale le communiqué, « Sa Majesté Le Roi a réitéré au Président de la République française l’invitation en vue d’effectuer une visite d’État au Maroc ».

