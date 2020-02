Le Royaume Uni à l’heure du «Brexit»: Un «Big Ben» virtuel immortalise l’événement

Deux élections et deux Premiers ministres plus tard, les Britanniques veulent aujourd’hui aller de l’avant, clore le chapitre et passer au suivant pour reprendre le cours de leur vie, quels que soient les changements qu’apporte le Brexit.

Le gouvernement en est parfaitement conscient et s’efforce d’éviter tout triomphalisme. Le mot d’ordre des conservateurs reste le même que durant la campagne, «Get Brexit done» («réaliser le Brexit») mais l’heure est à la réconciliation.

Lors de la signature officielle à Downing Street, une semaine avant, de l’accord de retrait, Boris Johnson n’a pu s’empêcher de se féliciter d’un «moment fantastique» mais a aussi concédé qu’«en ce moment important de l’histoire du Royaume-Uni, celui où le pays quitte l’UE et regagne son indépendance», le gouvernement voulait surtout en faire «un moment pour soigner les divisions, réunir les différentes communautés et regarder vers le pays que nous voulons construire».

Après les déclarations provocatrices, Boris Johnson veut calmer le jeu auprès de l’autre moitié «Remainer» de la population, car après tout, les prochaines élections ne sont pas si loin, théoriquement en 2025.

Une volonté qui explique la sobriété des «festivités» officielles prévues pour ce 31 janvier, n’en déplaise aux Brexiters qui voulaient faire sonner Big Ben à 23 h vendredi 31 janvier alors que la tour et la cloche de Westminster sont actuellement en réparation.

Soutenus par des députés de l’aile la plus eurosceptique du parti tory, les partisans du Leave ont pendant plusieurs jours mené une campagne effrénée pour parvenir à leurs fins. Boris Johnson semblait avoir donné sa bénédiction au projet, claironnant un plan gouvernemental (en réalité inexistant) pour que retentissent les «Bangs de Big Ben» avant d’en appeler à la générosité des Britanniques via une souscription publique pour financer un projet estimé à plus de 585 000 euros et finir par abandonner complètement l’idée quand les autorités du Parlement y ont mis leur veto faisant remarquer que chaque coup de bourdon coûterait la bagatelle de 60 000 euros.

Mais la polémique a fait rage jusqu’au bout, les Brexiters n’admettant pas que cette cloche symbole national ne sonne pas pour un événement qu’ils comparent – entre autres – à la libération en 1945.

Finalement, l’événement sera marqué par une horloge virtuelle géante projetée sur les murs de Downing Street qui assurera le décompte ainsi que des drapeaux déployés sur certains bâtiments administratifs tandis que Boris Johnson prononcera un discours dans la soirée après avoir présidé une réunion de son cabinet symboliquement délocalisée dans une circonscription du nord du pays, majoritairement pro-Brexit.

Pour l’occasion, une pièce de monnaie commémorative sera mise en circulation. On pourra y lire l’inscription « Paix, prospérité et amitié avec toutes les nations ». Un service minimum donc. Seuls les Brexiters les plus fervents, sous la houlette de Nigel Farage, l’ex-patron du Ukip, aujourd’hui à la tête du Parti du Brexit, ont prévu un pique-nique toute la journée sur Parliament Square en face du Parlement de Westminster avec musique et discours variés. Et à défaut du vrai Big Ben, les 11 coups enregistrés retentiront sur la place via un sound system.

De leur côté, les partisans du maintien dans l’UE affirment que malgré leur tristesse, ils marqueront l’heure fatidique dans de nombreuses villes en se serrant les coudes lors de réunions entre amis ou en organisant des veillées aux chandelles.

Certains ont prévu une procession intitulée «À bientôt EU, see you soon», partant de Downing Street jusqu’aux portes de la Commission européenne à Londres au son de l’Ode à la joie, l’hymne européen, avec les bannières bleues étoilées, dans un dernier signe de défiance.

Aux deux extrêmes, l’événement ne sera donc certainement pas ignoré. Mais au fond, pour la majorité des Britanniques, ce 31 janvier sera «un exit au Brexit». Même s‘ils savent que la phase 2 risque de ne pas être plus aisée, ils se consolent en espérant que les négociations resteront en sourdine à Bruxelles, et non plus au cœur de leurs préoccupations quotidiennes. En tout cas pendant quelques mois.