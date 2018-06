Le Sénégal éliminé par la Colombie: Encore des lions sans griffes!

Les Lions la Teranga se sont inclinés ce jeudi, à Samara, contre la Colombie (1-0) et quittent donc le Mondial 2018. La Colombie et le Japon ont donc réussi à poinçonner leur ticket pour le 2e tour.

Les Sénégalais sont les derniers représentants africains à s’être battus pour les 8e de finale. S’ils portaient les espoirs de leurs supporters mais aussi des amateurs de football du continent, ils ont déçu après une première mi-temps intéressante. Ainsi, la règle d’or qui consistait à dire que depuis 1986, il au moins une équipe africaine marquait de sa présence le second tour de la Coupe du monde de football ne tient plus. L’équipe du Nigéria a fini par céder, après celles de l’Egypte, du Maroc et de la Tunisie.

Les Colombiens qui ont gagné pour se qualifier, après leur défaite 1-2 face au Japon, lors de la première journée, rejoignent ainsi le Brésil qui, dans le groupe E, a réussi à se défaire magistralement de la Serbie (2-0), au même titre que la Suisse qui a brisé les élans du Costa Rica en arrachant un nul : 2-2.