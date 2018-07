Le terrorisme frappe une fois de plus en Tunisie: Une embuscade tue 8 gardes nationaux à Aïn Soltane

Huit membres de la Garde nationale sont tombés en martyrs ce dimanche lors d’une embuscade tendue par des terroristes à une patrouille de gardes nationaux près d’un poste frontalier avancé dans la zone de Aïn Soltane dans la délégation à Ghardimaou, près de la frontière avec l’Algérie. Des agents blessés ont été transférés dans un état critique à l’hôpital régional de Jendouba.

Selon le porte-parole de la Garde nationale, des unités de l’armée et des forces de l’ordre ont été dépêchés sur place. Les accrochages avec les terroristes se poursuivent. Les terroristes ont lancé l’assaut vers midi avant que n’interviennent l’armée et les forces de l’ordre. À 14 heures, les échanges de tirs se poursuivaient tandis que des hélicoptères survolaient la région, en renfort des unités ratissant le relief montagneux et escarpé qui s’étend de Ghardimaou au village de Sraiya, lequel abriterait des campements-refuges de terroristes.

Huit membres des forces de l’ordre tunisiennes ont été tués dimanche dans une opération « terroriste » dans le nord-ouest de la Tunisie, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur. L’attaque de ce dimanche intervient au moment où un vaste mouvement a été opéré au sein des chefs de districts de la garde nationale.

La Tunisie, où l’état d’urgence est instauré depuis 2015 et régulièrement reconduit, n’a jamais écarté la menace terroriste mais elle semblait moins présente ces derniers mois au vu de la vigilance accrue des forces de l’ordre et d’une meilleure collaboration au sein du renseignement.

En octobre 2015, un attentat sur l’avenue Mohamed V à Tunis avait fait 12 morts au sein de la brigade présidentielle, qui était visée. La même année, 15 soldats avaient perdu la vie au Mont Chaambi, pendant le mois du Ramadan