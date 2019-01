Le torchon brûle entre Caracas et Paris: Macron-Mélenchon, au-delà du combat de coqs…

En tant que puissance confirmée, la France s’est toujours intéressée de près à la situation en Amérique Latine depuis des décennies.

Mais que ce soit par le hard ou le soft power, la politique de l’Oncle Sam, qui estime que l’Amérique centrale et méridionale sont les pendants naturels de son territoire, a toujours repoussé, surtout durant la guerre froide, toute velléité « étrangère » estampillée ou pas du marteau et de la faucille dans le continent américain. Cuba et bien plus tard, Nicaragua sont restés des exceptions notoires dans cette partie du monde à revendiquer une idéologie synonyme du « mal » pour un pays viscéralement attaché au libéralisme et au capitalisme. Guidée par la « destinée manifeste » ou la doctrine Monroe, l’Amérique latine a toujours eu la même importance aux yeux de Washington.

Mais cet interventionnisme a toujours suscité une vive émotion dans les milieux intellectuels et diplomatiques parisiens. Une fois les accords d’Evian signés, le général de Gaulle a effectué un voyage triomphal de trois semaines en Amérique Latine en 1964. Dans les notes de voyage préparées par ses conseillers diplomatiques, de Gaule savait, avant son aterrissage à Caracas, que la politique de décolonisation entreprise par la France depuis la fin de la seconde guerre mondiale suscitait chez la majorité des Vénézuéliens un sentiment d’admiration.

Durant les années 70, la France, terre d’asile, a accueilli des milliers de réfugiés qui voyaient en Paris une capitale qui s’est désolidarisée de l’ingérence américaine à outrance avec l’installation de dictatures militaires adoubées par la Maison Blanche. Le coup d’Etat de Pinochet contre Salvador Allende, président démocratiquement élu par le peuple chilien, en 1973, en est l’exemple par excellence.

Mais à regarder de près l’intérêt qui anime le microcosme politico-médiatique en France dans la couverture et l’interprétation de la situation dramatique du Venezuela, il y’a de quoi se poser des questions sur l’intérêt soudain que ce pays revêt pour Paris. Si l’on sait depuis des années l’attachement et le soutien indéfectible de leader de la France insoumise à la Révolution chaviste, le message du Président Macron à son homologue Maduro est pour le moins étonnant. En lui intimant l’ordre d’organiser de nouvelles élections présidentielles sous huit jours – comme si une telle entreprise peut être menée en si peu de temps – faute de quoi Paris reconnaitrait comme légitime, Juan Guaido le jeune Président autoproclamé. De l’inédit à bien des égards.

Pour défendre, les intérêts économiques français, l’hôte de l’Elysée est en voyage d’affaires au Caire pays où le respect des droits de l’homme est une vue de l’esprit. L’actuel Raïs le général Abdel Fattah al-Sissi est sourd à toutes les oppositions sous couvert d’endiguement de l’islamisme de l’Etat et de la lutte contre le terrorisme. Qu’ils soient radicaux ou pas les opposants de gauche, comme les islamistes, sont des éléments à bannir de la société égyptienne, homosexuels compris !! Il n’empêche que les contrats commerciaux comme la place de la France dans l’échiquier diplomatique dans une région aussi sensible que le Proche Orient passent avant les droits humains. Toutes les puissances fréquentent des régimes plus ou moins fréquentables. Parce que ce n’est point une nouveauté dans le cas d’une zone stratégique ou économiquement vitale, la Real Politik prend souvent le dessus sur toutes les autres considérations. Si dans ce registre Paris ne diffère guère des autres capitales mondiales, pourquoi autant de débats et de controverses, à propos d’un pays que ni la position géographique ni le poids économique ne revêtent un si grand intérêt pour la France ?

En réalité, on est très loin de tout jeu diplomatique puisque c’est la politique politicienne interne à la France qui en est la cause première. Mr Macron sait que la répression des manifestations à Caracas est une épine dans le pied de l’un de ses principaux opposants Jean-Luc Mélenchon. Parce que le chef de la France insoumise dénonce avec virulence la violence policière à l’encontre des gilets jaunes, le Président de la République veut le gêner aux entournures, lui qui défend bec et ongles le compagnon Maduro. Avec 37 morts en une semaine, le bilan tragique des manifestations au Venezuela réduit en jeu de récréation celui de deux mois de protestation en France. Mais hausser le ton de concert avec Trump et Bolsonaro (nouveau Boss du Brésil) n’est pas une bonne manière de s’attirer la sympathie d’une grande partie du peuple vénézuélien qui ne comprend pas l’ingérence française dans la politique intérieure de leur pays. Dans les interviews recueillies sur place, nombreux sont les Vénézuéliens à demander à la France de se mêler en priorité des revendications des gilets jaunes.

Les ultimatums comme les embargos sont loin d’être la solution puisque c’est le petit peuple qui en souffre en premier. A voir les exemples de Cuba, de l’Iran ou encore de la Corée du Nord (et certainement la Syrie dans les jours à venir) c’est l’effet inverse qui se produit puisque les régimes en place jouent la carte de l’ennemi étranger pour justifier leur carence dans la gestion des crises économiques et dans la répression des opposants.