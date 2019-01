Le Venzuela alimente la « Guerre froide »: L’axe Washington diabolisé

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a reçu jeudi 24 janvier l’appui de l’armée, face à la bronca du président de l’Assemblée nationale Juan Guaido qui s’est autoproclamé la veille «président» par intérim et immédiatement reconnu par les États-Unis et leurs alliés dans la région.

Outre l’armée, sur la scène internationale, les soutiens à Nicolas Maduro sont de taille : la Chine, la Turquie, le Mexique ou encore la Russie, allié stratégique. Tout cela cristallise, à n’en point douter, les tensions qui marquent les relations internationales depuis que la nouvelle administration US a choisi de faire du slogan « Amrica First » sa matrice d’actions à l’échelle mondiale.

Si Washington tablait jeudi sur une aile factieuse au sein de l’armée vénézuélienne susceptible de faire basculer la balance en faveur de son allié de choix pour « déboulonner » un Président élu, ses stratèges n’auront pas attendu longtemps pour être fixés. Le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, entouré de tout le haut-commandement militaire, est apparu en conférence de presse à Caracas pour dénoncer un « coup d’État » de la part du président du Parlement. « J’alerte le peuple du Venezuela qu’un coup d’État est perpétré contre les institutions, contre la démocratie, contre notre Constitution, contre le président Nicolas Maduro, notre président légitime », a déclaré le ministre.

Huit généraux qui commandent des régions stratégiques du pays ont assuré peu auparavant leur « loyauté et subordination absolue » au président Maduro dans des messages diffusés par la télévision d’État. « Loyaux toujours, traîtres jamais », ont lancé certains à la fin de leur allocution, où ils n’ont pas manqué de faire allusion à l’ex-président socialiste Hugo Chavez (1999-2013). Lundi, une brève tentative de soulèvement d’un groupe de militaires avait été rapidement réprimée.

Chine, Turquie, Mexique, Russie, Iran, Syrie, Cuba… ont dénoncé les « ingérences extérieures » au Venezuela. Hier, très vite, la diplomatie russe a fait savoir qu’elle soutenait Nicolas Maduro, le président « légitime » du Venezuela. Un soutien renouvelé dans le courant de la journée, par le président russe Vladimir Poutine. Plus le Kremlin se porte même candidat pour assurer un dialogue de réconciliation au Venezuela. Pour le président russe, la crise politique traversée par le Venezuela est le résultat « d’une ingérence extérieure qui bafoue de manière grossière les normes du droit international ». Comme la Chine, la Russie fustige ainsi les pays, qui à l’instar des Etats-Unis, ont choisi de soutenir J. Gaido, dans le bras de fer qui l’oppose à N. Maduro.

Le président américain Donald Trump a été le premier à le reconnaître comme « président par intérim », suivi par une dizaine de pays d’Amérique latine et le Canada. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a appelé jeudi l’Organisation des Etats américains (OEA) à reconnaître J. Guaido comme « président par intérim du Venezuela ». L’OEA a suivi la même dynamique, avant d’être secondée par plusieurs pays membres de l’U.E.

Washington a également demandé qu’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU se tienne samedi 26 janvier pour discuter de la crise actuelle au Venezuela.

Moscou a pourtant d’ores et déjà exclu un tel débat et a mis en lumière le bras de fer entre la Russie et les États-Unis au sujet du pays sud-américain. Selon le Kremlin, cette crise politique est un sujet « interne » qui ne concerne que le Venezuela et ne menace ni la paix ni la sécurité internationale.