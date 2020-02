Le Yémen sous haute tension: Les Houthis reprennent du terrain…

Les combats entre houthis, appuyés par l’Iran, et «loyalistes», soutenus par l’Arabie saoudite, ont repris dans le nord du pays alors que la situation se dégrade dans le sud.

Le commandement militaire de la rébellion annonce avoir reconquis pas moins de 2500 km carrés et faits des centaines de prisonniers.

Après une fin d’année marquée par un calme relatif et la poursuite de pourparlers par les multiples acteurs du conflit, le bruit des armes et le décompte incertain des morts sont de retour dans le nord du Yémen.

Les rebelles houthistes y combattent de nouveau les forces pro-gouvernementales, appuyées par l’aviation saoudienne depuis le début de l’année.

L’escalade militaire entre les rebelles et le gouvernement continue alors qu’un accord conclu entre le gouvernement loyaliste et les indépendantistes du sud du pays laisse voir de nouveaux signes de faiblesse.

Depuis l’intervention de la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran en 2015, en soutien au gouvernement officiel, des dizaines de milliers de personnes auraient été tuées par les combats ou par l’effondrement des institutions et de l’économie.

La nouvelle escalade militaire a redoublé d’intensité ces derniers jours dans les régions de Sanaa, Marib et Al-Jawf, dans le Nord.

Les pertes sont lourdes dans les deux camps, mais les rebelles et leurs alliés semblent avoir l’avantage sur les troupes gouvernementales.

Le gouvernement yéménite, en exil à Riyad, a affirmé que les rebelles houthis qui contrôlent la ont lancé un missile contre un camp militaire loyaliste, tuant une centaine de personnes, le 18 janvier.

Mercredi 29 janvier, les houthis ont affirmé avoir lancé une attaque de drones et de missiles non confirmée contre des installations d’Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne.

En septembre 2019, des attaques de grande ampleur revendiquées par les rebelles mais attribuées à leurs alliés iraniens avaient causé des dégâts majeurs, bloquant temporairement 5% de la production mondiale.

Des images diffusées par les rebelles montrent l’ampleur des dégâts subis par les forces coalisées par Riyad.

Des dizaines de corps jonchent le sol d’Al Jaouf, Nahm, Maarib… Plus, des centaines de «mercenaires» ont été faits prisonniers et les houthis en appellent au gouvernement soudanais d’intervenir auprès de Riyad pour un éventuel échange de prisonniers.

L’état-major houthi assure par ailleurs avoir reconquis pas moins de 2500 km carrés de territoire. En récupérant un lot de matériel de guerre laissé en place par les troupes en fuite.

Les combats en cours pourraient faire dérailler tous les pourparlers bilatéraux qui constituent le semblant de processus politique en cours autour du Yémen.

Pour rappel, l’accord signé par le gouvernement en exil et conclu au forceps sous patronage de l’Arabie saoudite, en novembre 2019, à Riyad, les séparatistes sudistes qui, de leur côté, revendiquent Aden, la grande ville portuaire méridionale, devaient s’intégrer aux forces gouvernementales.

Aussi ambitieux qu’irréaliste, le plan qui devait mettre fin à une guerre dans la guerre du Yémen est resté, pour l’essentiel, lettre morte.

Les séparatistes rechignent à livrer leurs armes lourdes aux forces gouvernementales. Certains, dans les cercles loyalistes, vont jusqu’à accuser les sudistes ou leurs parrains, les Emirats arabes unis, d’être à l’origine de l’escalade en cours… Riyad et le gouvernement officiel étant trop accaparés par les combats dans le nord du pays pour contraindre les sudistes à rentrer dans le rang.