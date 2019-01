Le Zimbabwe survolté: Tour de vis répressif…

Peter Mutasa, président de la ZCTU, syndicat à l’origine de l’appel à la grève la semaine dernière pour protester contre la hausse des prix du carburant, a été arrêté, vendredi dernier.

Couronnant ainsi le tour de vis répressif auquel se sont livrées les autorités zimbabwéennes pour endiguer les foyers de tension. En effet, le patron de la ZCTU rejoint la longue liste des responsables syndicaux et autres acteurs de la société civile mis à l’ombre ces derniers temps. Comme cela est le cas pour Peter Mutasa, Japhet Moyo, Evan Mawarire, Obert Masaraure, Robson Chere… Se sentant menacé, il s’est présenté de lui-même à la police vendredi accompagné de son avocat. Il a été incarcéré après avoir subi un long interrogatoire. Il est poursuivi pour « subversion envers le gouvernement » et « incitation publique à la violence ».

Pour Kumbirai Mafunde, porte-parole de l’ONG Avocats du Zimbabwe pour les droits de l’homme (ZLHR), son arrestation est inquiétante. Elle montre que malgré l’appel au dialogue lancé par le chef de l’Etat Emmerson Mnangagwa à l’opposition et la société civile, les vielles méthodes répressives ont toujours la peau dure. « Ces violences contre les Zimbabwéens sont sans précédent. Nous assistons à des arrestations massives sur l’ensemble du pays : Bulawayo, Chinoyi, Mutare, Masvingo, Ganda. Presque partout, les gens sont arrêtés et déférés devant la justice, même des mineurs. C’est inquiétant parce que ces arrestations continuent et que celle de Peter Mutasa montre que ce n’est pas fini », souligne-t-il.

Il y a quelques jours, le ministre de l’Intérieur évoquait plus de 600 arrestations. Mais selon plusieurs organisations des droits de l’homme, il y en aurait eu plus de 1 000.

Les ONG dénoncent les exactions commises par les forces de sécurité – dont des cas de torture et de viol – et demandent que les auteurs rendent compte de leurs actes.