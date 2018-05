Législatives en Irak: Les frontières idéologiques gommées…

Alors que les élections législatives se tiennent samedi 12 mai, et après des années de division et de conflits confessionnels, les Irakiens semblent disposés à surmonter leurs différences. Les partis politiques sont rassemblés en coalitions. Les clivages sont, semble-t-il, laissés de côté pour répondre à une volonté populaire et désormais certains sunnites et chiites s’associent, des mouvements à tendance islamique et des communistes se regroupent également.

A deux jours du scrutin, c’est l’effervescence au siège des « sadristes ». Le parti soutenu par Moqtada al-Sadr, leader chiite, et les communistes irakiens se présentent ensemble aux législatives.

Au siège du Parti communiste irakien, Raed Fahmi, S.G de la formation, insiste lui sur un point : entre son mouvement et les sadristes technocrates personne n’a trahi son identité. L’alliance des deux partis a été baptisée « La Marche pour les Réformes ». Elle compte également cinq autres formations majoritairement laïques.