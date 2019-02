L’enseignement bloque chez les parlementaires : El Malki en pompier

Le président de la Chambre des représentants et ancien ministre de l’Education nationale, a organisé lundi 18 février une réunion en présence des chefs de groupes parlementaires pour trouver un dénouement à la situation de blocage intervenue au niveau de la Commission de l’éducation nationale mardi dernier avec le retrait des travaux du groupe parlementaire du Parti justice et développement (PJD). Une Commission que préside Mohamed Mellal (USFP) et où le principal clivage a trait à la question de l’enseignement des matières scientifiques en langues étrangères. Le PJD, ardent défenseur de l’enseignement de ces matières en arabe, fait face aux autres formations et se rapproche, pour cette question, de l’Istiqlal connu historiquement par son engagement en faveur de l’arabe. Pour rappel, le report sine die de la réunion de la Commission a été décidé à la demande des députés du MP alors que ceux du PAM voulaient passer au vote.

Bien que validée par la Vision stratégique, élaborée par le Conseil supérieur de l’enseignement, l’introduction des langues étrangères dans l’enseignement des matières scientifiques divise les parlementaires au sein même de la majorité. Face aux autres formations, le PJD s’accroche à la prévalence de l’enseignement en arabe de ces matières, tout comme l’Istiqlal.

Le PJD refuse l’enseignement des matières scientifiques dans les langues étrangères. Mais le groupe majoritaire a reconnu qu’il était possible d’appliquer une telle mesure de manière progressive sur une période de dix ans. Au terme de cette période, un bilan évaluatif éclairera sur les directions suivantes à emprunter. Pour instaurer ces langues étrangères de façon progressive, l’alternance linguistique est envisagée. Concrètement, l’enseignement se ferait par unité, soit en arabe soit en traduction française ou anglaise. Le ministère de l’Education nationale avait déjà analysé ce système et conclu à l’impossibilité de sa mise en œuvre.

Saïd Amzazi, ministre de l’Enseignement supérieur qui porte le projet de réforme passe par une mauvaise passe. Il semble qu’il ait été lâché jusque par son propre parti, le Mouvement populaire (MP) en l’occurrence. Laquelle formation s’inscrivant également en faux vis-à-vis des amendements proposés par la majorité.