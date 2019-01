L’enseignement renoue avec les grèves: Un corps qui crie son ras-le-bol !

Enseignants, fonctionnaires et autres cadres pédagogiques du secteur de l’enseignement, dont l’enseignement supérieur, font grève ce jeudi. Le personnel du MEN rejoint ainsi la Coordination nationale de l’enseignement au Maroc dans son mouvement qui dénonce, dans un communiqué, le gel du dialogue avec le gouvernement devant porter sur les revendications des enseignants toujours en suspend dont l’intégration dans la fonction publique et la promotion interne.

Cela va de la demande de révision du cadre des enseignants classés échelle 9 à la promotion des fonctionnaires ayant obtenu un doctorat en cours de carrière, en passant par les revendications des inspecteurs, des cadres administratifs et des économes.

Ce débrayage observé par six syndicats affiliés aux centrales les plus représentatives, et autant de coordinations tente de fédérer autour de lui l’ensemble du personnel du secteur. L’appel à la grève constitue aussi une réponse à la rencontre reportée entre syndicats et coordinations représentant le secteur et le ministère de tutelle, prévue le 28 décembre.

On signalera que le combat des coordinations s’est focalisé grévistes sur les clauses de l’accord du 26 avril 2011. Voilà pourquoi les grévistes réclament un nouveau statut «plus équitable et à même de réparer les défaillances du texte actuel» outre le point nodal lié à l’abrogation de la contractualisation et l’intégration dans la fonction publique des enseignants contractuels.

D’après les syndicats grévistes, la cacophonie règne au niveau des départements appelés à prendre en charge leurs revendications. Ainsi, si le ministère de l’Education nationale les juge acceptables et donc réalisables, tel n’est pas le cas ni pour les Finances, ni pour la Fonction publique.