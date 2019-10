Lente infusion de la FGD: Le rassemblement de la gauche n’est pas pour demain

« L’enthousiasme des camarades » ne doit nullement occulter les difficultés qui se dressent encore face à la fusion entre les trois composantes de la FGD. En attendant, PSU, PADS et CNI tiennent à leur autonomie.

Les trois composantes de la Fédération de la gauche démocratique constituées du Parti socialiste unifié (PSU), du Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS) et du Parti du Congrès national ittihadi (CNI), ont convenu de constituer une commission préparatoire d’un congrès consacrant leur fusion au sein d’une seule formation politique, rapporte un communiqué de la Fédération.

La coordination locale de la FGD à Casablanca a ainsi tenu récemment sa réunion ordinaire au cours de laquelle ont été examinées les diverses questions organisationnelles et de programme du futur parti unifié, s’engageant à œuvrer avec « détermination et à créer les organes organisationnels nécessaires » pour réaliser un tel objectif.

L’objectif ciblé, ajoute le communiqué, est de « construire un grand parti de gauche capable de cristalliser toutes les accumulations des lutte dans une organisation de gauche qui réunit toutes les énergies militantes ».

« La Fédération de la gauche démocratique a mis en place des organes décisionnels et exécutifs qui décideront de la fusion et ils travaillent de manière énergique », a déclaré Nabila Mounib, secrétaire général du PSU, à Hespress, tout en précisant qu’il y a « un programme élaboré par la FGD que toutes les coordinations régionales à travers le Royaume et l’ensemble des militants sont tenus de mettre en œuvre».

Toute en nuance, N. Mounib a estimé que cette décision ne reflète que « l’enthousiasme des camarades », élan qui n’a aucune force juridique « puisqu’un comité est chargé de suivre cette question ».

La secrétaire générale du PSU a précisé que « les coordinations locales dans les villes ne sont pas habilitées à déterminer la date de la tenue de la commission et d’autres questions relatives à l’intégration des partis de la FGD », soulignant que « ladite commission travaille à une fréquence élevée sur plusieurs fronts, en ce sens que nous avons déjà organisé une conférence et nous prévoyons d’en tenir une autre dans les prochains jours sur le même sujet » avant d’ajouter que « la préparation de la fusion obéit à des conditions politiques, intellectuelles et organisationnelles bien déterminées afin que l’idée réussisse ».