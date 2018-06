Les Américains sommés de vider Al-Tanf: Et de quitter la Syrie

Samedi, le chef de la diplomatie syrienne Walid Moualem a réclamé le retrait des forces américaines de la base Al-Tanf située dans le sud du pays.

De son côté, le Président syrien Bachar el-Assad a estimé dans une interview à RT diffusée jeudi qu’après la reprise de la majeure partie du pays des mains des terroristes, Washington avait de moins en moins de motifs pour maintenir sa présence dans le pays.

«Les Américains doivent partir, cela arrivera tôt ou tard. Ils ont envahi l’Irak sans le moindre fondement juridique et regardez quels en ont été les effets. Ils doivent en tirer les conclusions. L’Irak ne fait pas exception, la Syrie non plus. Les peuples de notre région ne toléreront plus d’intervention étrangère», a-t-il affirmé.

Qualifiant d’«illégitime» la présence américaine sur la base d’al-Tanf dans le sud de la Syrie, le chef de la diplomatie syrienne les a appelé à se retirer de la zone pour ouvrir des négociations avec les milices arabo-kurdes également présentes dans la région. «Quand les États-Unis auront retiré leurs troupes, nous parlerons de l’accord de sécurité dans le sud de la Syrie», a-t-il indiqué, ajoutant que cette présence était «illégitime».

Lors d’une conférence de presse, W. Moualem a ajouté que la ville de Raqqa, contrôlée par les Forces démocratiques syriennes(FDS), milices arabo-kurdes soutenues par Washington, devait être «reconstruite et libérée» de toute présence étrangère.

Il a précisé que son gouvernement avait pris contact avec les FDS mais ajouté qu’aucune négociation n’avait été entamée. Dans une interview à RT diffusée jeudi, B. Assad a estimé qu’après la reprise de la majeure partie du pays des mains des terroristes, Washington avait de moins en moins de motifs pour maintenir sa présence dans le pays.

«Les Américains doivent partir, cela arrivera tôt ou tard. Ils ont envahi l’Irak sans le moindre fondement juridique et regardez quels en ont été les effets. Ils doivent en tirer les conclusions. L’Irak ne fait pas exception, la Syrie non plus. Les peuples de notre région ne toléreront plus d’intervention étrangère», a-t-il affirmé.

Depuis plusieurs semaines, l’armée syrienne envoie des troupes en renfort dans le sud du pays en vue d’une éventuelle opération militaire visant à déloger les factions rebelles. Ces dernières contrôlent environ 70 % des provinces méridionales de Deraa et de Qouneitra, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) maintient lui une présence limitée dans le sud-ouest de Deraa.

Lundi, la Russie, alliée de Damas, a appelé les Etats-Unis et la Jordanie – avec lesquels un accord de cessez-le feu dans cette région avait déjà été conclu en juillet 2017 – à une réunion tripartite pour discuter d’un éventuel règlement négocié. Moscou a également évoqué le sujet avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Ne croyez pas tous les discours faisant état d’un accord sur le Sud tant que les Etats-Unis n’ont pas retiré leurs forces de la base d’Al-Tanaf », a affirmé le chef de la diplomatie syrienne. Le responsable syrien a aussi critiqué une feuille de route américano-turque pour la « sécurité et la stabilité » dans la ville de Minbej, dans le nord de la Syrie, qui est contrôlée par les Kurdes. Cet accord entre Ankara et Washington est intervenu après que les forces turques se sont emparées de l’enclave kurde d’Afrine dans le nord-ouest de la Syrie en mars. « Pas seulement à Minbej mais aussi à Afrine et sur chaque centimètre du territoire syrien, nous considérons que la Turquie est un agresseur », a souligné W Mouallem pour qui « ni les Etats-Unis ni la Turquie n’ont le droit de négocier sur une ville syrienne ».

Moscou a déjà supervisé plusieurs accords dits de « réconciliation » dans différentes zones rebelles en Syrie, ayant subi des offensives d’envergure ou ayant été menacées d’opérations militaires, en vertu desquels les rebelles étaient désarmés et certains d’entre eux, ainsi que des civils, évacués.