Les civils évacués de la Ghouta Orientale: Damas gère les volte-face de Jaich Al-Islam…

Des centaines de rebelles et de civils ont pris place lundi à bord de bus pour évacuer la Ghouta orientale, le dernier fief insurgé près de Damas. La pression exercée par l’armée syrienne a permis de reconquérir l’intégralité du bastion rebelle dans la Ghouta, même si le sort de Douma, l’ultime grande poche insurgée, reste encore incertain. Des pourparlers avec les médiateurs russes pourraient se conclure avec des départs de combattants de Jaich Al-Islam, allié de Riyad dans la région, vers Idleb.

En tout cas, l’ultimatum fixé par Damas aux rebelles qui sévissent dans cette enclave ne compte que quelques heures… «Les négociations en cours sont destinées à assurer notre maintien et non notre sortie», a insisté le porte-parole de Jaich al-Islam, Hamza Bayrakdar. En échange de son désarmement et du déploiement de la police militaire russe, la zone verrait le retour des institutions syriennes et des services de base (eau, électricité), sans toutefois que l’armée syrienne n’y pénètre, selon l’OSDH. Une perspective qui ne saurait être agréée par Damas au regard des sacrifices consentis pour pacifier la banlieue de la capitale syrienne. Quoi qu’il en soit, les discussions sont retardées par des divergences au sein des rebelles et des «tentatives de sabotage par le camp le plus radical», qui serait responsable de la mort samedi de cinq soldats syriens. Pour le quotidien proétatique Al-Watan, une «entente préliminaire» a été trouvée, les deux camps se donnant trois jours pour étudier les termes de l’accord.

Le sort de la population de Douma, qui aurait doublé avec l’afflux de déplacés et atteindrait 200 000 personnes selon le conseil local de la ville, reste suspendu à celui des pourparlers.

Une cinquantaine de bus stationnaient toujours lundi à Arbine, pour poursuivre les évacuations dans la poche rebelle du sud de la Ghouta, tenue par la faction islamiste Faylaq al-Rahmane. Plus de 3600 personnes, dont 850 combattants, y avaient pris place en début de soirée, selon la télévision d’État, après avoir traversé les rues dévastées de la ville d’Arbine. Au total depuis jeudi, plus de 10 000 personnes -des combattants accompagnés de leurs familles, mais aussi d’autres civils-, sont arrivés dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest du pays.

Le ministère russe de la Défense signale de son côté qu’environ 6.800 radicaux de Faylaq al-Rahmane et membres de leurs familles ont été évacués de la Ghouta orientale lundi vers la province syrienne d’Idlib. Au total, 13.190 radicaux et leurs proches ont été transportés dans des bus de la région/

En une dizaine de jours, 110 000 civils ont déjà fui les combats dans la Ghouta, via des couloirs mis en place par les autorités, selon Sana.

Parmi eux, de nombreux habitants de Douma. Le gouvernement syrien avait fait en début d’année une priorité de la reconquête de la Ghouta, ancien verger de la capitale, d’où les rebelles tiraient régulièrement obus et roquettes meurtriers sur Damas.

Le Qatar de la partie

Parallèlement à la pression militaire sur la Ghouta, force est de souligner que le Qatar, un des soutiens de la rébellion syrienne, s’agite sur le plan diplomatique. C’est dans ce cadre que le président russe Vladimir Poutine a reçu lundi au Kremlin l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, pour des discussions centrées sur la Syrie.

« Nous comptons sur nos amis russes avec qui nous coopérons, en sachant que la Russie joue un rôle significatif en ce qui concerne les problèmes du monde arabe », a déclaré Tamim ben Hamad Al-Thani, selon ses propos traduits en russe, au début de sa rencontre avec Vladimir Poutine. « Même si nous sommes liés par des liens solides et une confiance mutuelle, il nous faut aller plus loin en ce qui concerne le renforcement de nos relations dans tous les domaines pour cela soit à la hauteur de nos ambitions », a ajouté l’émir du Qatar.

Depuis le 5 juin 2017, l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Yémen et l’Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutenir des groupes islamistes radicaux et de ne pas prendre assez de distance avec l’Iran.