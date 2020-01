Les Congolais s’impatientent: Est-ce la rupture entre F. Tshisékedi et J. Kabila ?

Au Congo Kinshasa, voila un an, jour pour jour, que Félix Tshisekedi est président. Dimanche, le président a évoqué la possibilité de dissoudre l’Assemblée nationale, sous le contrôle de son prédécesseur.

Lundi, la présidente de l’Assemblée, Jeanine Mabunda, a menacé à demi-mots le chef de l’Etat de poursuites judiciaires pour «crime de haute trahison».

La coalition plutôt que la cohabitation choisie par les deux leaders s’est-elle érodée ?

Il y a un an au Palais de la nation à Kinshasa, les combattants de l’UDPS, parti présidentiel, tombent dans les bras des policiers, hier leurs bourreaux. F. Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, se donnent l’accolade. C’est une transition civilisée s’enthousiasment les médias d’État.

Mais depuis, très peu de changement dans les services de sécurité, les institutions tardent à se mettre en place. F. Tshisekedi présente un programme ambitieux et nomme un cabinet pléthorique, près de 110 conseillers.

Il tente également d’installer de nouveaux dirigeants dans deux entreprises publiques, mais ses ordonnances ne seront jamais appliquées.

Quand le gouvernement est finalement investi fin septembre, la coalition au pouvoir souffle après le vote du budget. Mais depuis sa promulgation, les deux partenaires, Tshisekedi-Kabila, s’opposent à fleurets mouchetés. Ainsi, depuis Londres, F Tshisekedi a évoqué dimanche, et c’est une première, la possibilité de dissoudre l’Assemblée.

La présidente de l’institution, J. Mabunda, sort des gonds et le menace à mots couverts de le démettre pour haute trahison. La lune de miel semble dès lors de courte durée.

F. Tshisekedi s’est rendu populaire dans les premiers mois en multipliant les mesures emblématiques comme l’ouverture de l’espace démocratique avec la libération des prisonniers et le retour des exilés politiques, ainsi que l’autorisation de manifester sur tout le territoire. Sans oublier la gratuité de l’enseignement primaire. Réformes qui au bout de quelques semaines, tombent en désuètude.

Depuis presque 6 mois, les interdictions de manifester se multiplient, les atteintes à la liberté de la presse aussi. La gratuité coûte trop chère pour être entièrement financé cette année encore et des dizaines de milliers d’enseignants continuent de ne pas être payés.

Même scénario pour le plan des 100 jours ; beaucoup de grands projets d’infrastructures très attendus, promis pour certains depuis Mobutu. Par manque de moyens, de préparations, le programme s’enlise et les gouverneurs et ainsi que les populations s’impatientent.

Finalement, le point le plus sombre reste la gouvernance économique, le taux de change dévisse et les prix montent en flèche… Le bruit de casseroles dérange…