Les dégâts du Brexit: ﻿T. May essuie un nouveau camouflet

La Première ministre britannique Theresa May a enregistré une nouvelle défaite embarrassante, jeudi 14 février, lorsque le Parlement a voté contre la stratégie de négociation du Brexit, compliquant ainsi sa position face à Bruxelles avec qui elle veut rediscuter l’accord de retrait de l’Union européenne.

Ce n’était qu’un vote symbolique censé renforcer le mandat de T. May avant que les négociations avec Bruxelles ne reprennent. Et pourtant, le gouvernement repart une fois de plus affaibli par une nouvelle défaite parlementaire.

Le vote du jeudi 14 février devait réaffirmer la confiance du Parlement pour que T. May puisse renégocier un accord avant le 29 mars et ainsi écarter tout scénario de sortie de l’Union européenne sans accord négocié. Mais les députés veulent garder la possibilité du « no deal », seule alternative pour le moment pour contrer l’accord proposé par Theresa May.

Près d’un quart des députés conservateurs se sont donc ralliés à l’opposition pour voter contre la motion du gouvernement, dont le European Research Group, un groupe de parlementaires conservateurs pro-Brexit rebelles qui refuse de cautionner l’abandon d’un « no deal ».

La Première ministre, qui avait déjà beaucoup de mal à rouvrir les négociations avec Bruxelles, risque de faire face à un mur lorsqu’elle retournera à la table des négociations la semaine prochaine. Elle a promis de proposer un nouveau vote parlementaire le 27 février prochain mais on ne sait pas si un nouvel accord aura été trouvé d’ici là.