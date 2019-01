Les djihadistes s’entretuent dans le nord syrien: Al-Nosra contre tous…

Les affrontements qui ont éclaté mercredi 2 janvier à l’ouest d’Alep entre djihadistes et rebelles pro-turcs se sont étendus jeudi aux provinces d’Idleb et de Hama, faisant des dizaines de morts dans les deux camps, en plus d’une vingtaine de civils, selon la chaîne panarabe al-Mayadeen, basée à Beyrouth.



Face à l’avancée de Hayaat Tahrir al-Cham, l’ancienne branche d’al-Qaïda en Syrie, à l’ouest d’Alep, les rebelles pro-turcs ont décrété la mobilisation générale et ont lancé, jeudi, une contre-offensive dans les provinces voisines d’Idleb et de Hama.

Le Front de libération nationale, une coalition regroupant une douzaine de formations pro-turques, et l’« Armée nationale syrienne », fondée par Ankara, ont envoyé d’importants renforts pour essayer de stopper la progression des djihadistes d’Al Nosra. Ils ont lancé une vaste contre-attaque à l’est d’Idleb pour prendre les villes de Saraqeb et Maaret al-Nohman.

Les sources du gouvernement syrien et de l’opposition font état de combats très violents, qui ont fait des dizaines de morts dans les deux camps, essentiellement tués dans des embuscades ou des liquidations de prisonniers. Les combats se sont étendus à la province de Hama et ont redoublé d’intensité jeudi soir.

La situation semble assez grave pour que le chef de Hayaat Tahrir al-Cham, Abou Mohammad al-Joulani, décide de quitter son QG dans la ville de Sarmada pour la localité de Harem, jugée plus sûre, selon la chaîne panarabe al-Mayadeen.

Les djihadistes contrôlent 60% de la province d’Idleb. Leur refus de se retirer de la zone démilitarisée instaurée par la Turquie et la Russie en octobre dernier compromet l’accord de trêve conclue par les deux pays.