Les enquêteurs de l’OIAC à Damas: Une investigation ternie par l’agression contre la Syrie

Londres ne lâche pas le morceau syrien. Et accuse Moscou d’avoir interdit l’accès en Syrie aux experts de l’OIAC en charge de jeter la lumière sur l’emploi ou non des armes chimiques dans la Ghouta orientale, désormais entre les mains de l’armée arabe syrienne. a Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé les affabulations de Londres qui cherche à attribuer à la Russie des actions avec lesquelles elle n’a aucun lien. «Je l’exclus complètement. C’est une énième spéculation des collègues britanniques», a déclaré S. Riabkov.

Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères, il a «vérifié cet aspect» il y a une heure et demie, et «tout butait sur un manque de coordination au sein du département de sécurité du secrétariat de l’Onu concernant le départ des experts de l’OIAC vers les lieux, à Douma». Donc, ce qui empêche « la résolution rapide de cette question, comme je le comprends, ce sont les conséquences de l’action illégale que le Royaume-Uni a réalisée avec un groupe de pays, comme dans le nuit de vendredi à samedi», a précisé S. Riabkov.

Les inspecteurs de l’OIAC doivent visiter le site de Douma lundi pour y prélever des échantillons, interroger des témoins et recueillir des documents afin de déterminer si des armes chimiques ont été utilisées.

Il y a lieu de rappeler que l’agression tripartite menée par les Américains, les Britanniques et les Français n’a bénéficié d’aucune couverture légale et s’est faite sans preuves.

Les Affabulations de Macron

A Paris, en évoquant les frappes occidentales en Syrie, Emmanuel Macron a assuré dimanche 15 avril que l’Occident avait «séparé les Russes des Turcs» sur ce dossier. Le lendemain, la Turquie a fait savoir qu’elle ne prenait parti «pour qui que ce soit».

«La politique de la Turquie en Syrie n’est pas d’être avec ou contre qui que ce soit. Notre politique est claire, il s’agit d’être du côté du droit et de ce qui est juste», a expliqué le porte-parole du gouvernement turc Bekir Bozdag, dans des déclarations retransmises par les télévisions turques depuis Doha, le 16 avril. Plus grave encore, la Maison Blanche a discrédité les affirmations faite par le chef de l’Etat français lors de son interview télévisée du 15 avril, en assurant avoir convaincu son homologue américain de maintenir des troupes en Syrie. Or, selon la Maison Blanche, le retour «dès que possible» de ces forces est toujours au programme. «La mission américaine n’a pas changé. Le président a dit clairement qu’il veut que les forces américaines rentrent dès que possible», a fait savoir dans un communiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders. Ce double recadrage de l’hôte de l’Elysée contribue largement à jeter le discrédit sur tout l’argumentaire développé par Paris pour légitimer sa participation à l’agression tripartite contre la Syrie. Une agression qui s’est réalisée sans mandat onusien et sans preuve assermentée de l’OIAC quant à l’utilisation par l’armée syrienne d’armes chimiques alors que la dernière poche de la résistance armée était militairement effondrée.

Tout se complique

Il y a lieu de rappeler qu’au lendemain de l’agression tripartite contre la Syrie, Moscou avait convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU pour condamner l’opération militaire menée contre plusieurs cibles en Syrie dans la nuit du 13 au 14 avril.. Sans succès. Ce qui n’empêche pas la machine diplomatique d’être relancée. Ainsi, une proposition occidentale va être présentée au Conseil de sécurité alors que la Russie estime qu’il sera difficile d’atteindre un compromis. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a en effet souligné le 15 avril qu’il serait «très difficile» d’atteindre un compromis. «Je ne veux pas préjuger de la façon dont se dérouleront les discussions futures, mais il faut comprendre que nous avons évidemment nos « lignes rouges ». De la même manière, il existe probablement certaines « lignes rouges » pour le groupe occidental», a-t-il spécifié Et d’ajouter : «Nous allons évaluer les propositions de la troïka occidentale avec un regard critique. Nous partons sans aucun a priori : s’il y a des éléments raisonnables [dans ce texte], nous pouvons travailler sur cette base.»

Sergueï Ryabkov a également assuré que les canaux de communication entre Moscou et Washington étaient toujours ouverts, et que la Russie faisait tout son possible pour améliorer l’état de ses relations avec l’Occident.

Le même jour, lors d’une conversation téléphonique avec son homologue iranien Hassan Rohani, Vladimir Poutine a évoqué les frappes occidentales contre Damas, soulignant que «si de telles actions, menées en violation de la Charte des Nations unies, venaient à se reproduire, cela provoquerait inévitablement le chaos dans les relations internationales», selon un communiqué du Kremlin. Les deux dirigeants ont «constaté que cette action illégale endommageait sérieusement les perspectives d’un règlement politique en Syrie», selon la même source.

Vladimir Poutine juge pour sa part que de nouvelles frappes occidentales provoqueraient le «chaos». Le président russe a estimé que les frappes menées par la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis contrevenaient au droit international et la charte de l’ONU. Le président russe a condamné ces attaques en Syrie «où les forces russes aident le gouvernement légitime à combattre les terroristes.» V. Poutine a jugé par ailleurs que l’escalade des tensions dans le dossier syrien produit un effet dévastateur sur la qualité des relations internationales. Les Etats-Unis empirent la situation, selon le chef du Kremlin.

De son côté, le président syrien a estimé que l’attaque menée sur son territoire par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France s’expliquait par le fait que l’Occident s’était aperçu qu’il avait perdu tout contrôle et toute crédibilité dans le conflit syrien.

«Nous continuerons à combattre et à écraser le terrorisme sur chaque centimètre carré de notre territoire national», a prévenu le président syrien Bachar el-Assad, ajoutant que les frappes menées par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ne faisaient que renforcer la détermination de Damas.

Selon Bachar el-Assad, cette attaque survient après que l’Occident a réalisé qu’il avait perdu tout contrôle et toute crédibilité dans le conflit.

Ces propos ont été échangés entre le président syrien et le président iranien Hassan Rohani qui a téléphoné à Bachar el-Assad pour l’assurer du soutien de son pays. H. Rohani a également estimé que «ces frappes n’entameraient en rien la détermination du peuple syrien dans sa guerre contre le terrorisme».