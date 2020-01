Les étudiants algériens toujours en colère: Le système constamment décrié

À Alger la Blanche, comme dans plusieurs autres villes algériennes, les étudiants restent mobilisés pour dénoncer les tares d’un système dont ils réclament le départ. Des marches estudiantines en phase avec celles du vendredi.

Le rejet de l’exploitation du gaz de schiste a été renouvelé ce mardi au même titre que la dénonciation de la répression des partisans du Hirak. Un dérapage que Human Rights Watch n’a pas manqué de dénoncer dans l’un de ses rapports dédiés à l’Algérie.

Le 49ème mardi du Hirak des étudiants renvoie une image de déjà vu.

Dans la capitale, comme dans d’autres villes aussi, la communauté universitaire en colère amalgame autour d’elle les citoyens qui viennent dénoncer l’incurie d’un système englué dans ses contradictions mortelles.

Comme à l’accoutumée, «l’illégitimité du président» est décriée par les manifestants qui exigent dans la foulée «la libération des détenus d’opinion».

Des pancartes dénonçant «l’exploitation du gaz du schiste» ont émaillé les rangs des manifestants qui ont battu le pavé dans la capitale. Mais il faut convenir que la flamme du Hirak est maintenue aussi vivace hors de la capitale.

Les étudiants de Bejaïa qui ont quitté le campus universitaire Abderrahmane Mira, pour se diriger vers les rues de la ville réitèrent les mêmes doléances que par le passé.

Ils sont «pour un Etat civil, pas militaire», la «transition démocratique» et la «libération des détenus du Hirak».

À Ourgla, des membres du «mouvement des chômeurs», des cadres et activistes, ont organisé, un rassemblement devant le tribunal pour demander la libération de Taouahir Mohamed Boussamaha et Bourouis El-Sadik, arrêtés dimanche après un rassemblement du mouvement des chômeurs puis placés en mandat dépôt, en attendant leur procès fixé au 2 févier prochain.

Tous ces épisodes de combat sont symptomatiques d’un rejet général et du système et de ses faux-fuyants.

Une réalité qui semble sans effet sur les décideurs qui cherchent à se donner contenance pour reproduire un système en panne.

On notera ainsi que Abdelmadjid Tebboune, président par défaut, a présidé le jour même de l’ébullition estudiantine une séance de travail au siège du ministère de la défense nationale.

L’objectif étant de confirmer, une fois de plus, que c’est bien lui, et non un autre, qui reste le Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale.

Accueilli par le général major Saïd Chengriha Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, le message s’est voulu fort. Tout pouvoir intérimaire est logé loin du Palais El Mouradia.

A. Tebboune entendant par là même définir les bornes à ne pas franchir par le successeur d’Ahmed Gaid Salah en instance de départ.

D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que des manœuvres s’opèrent au niveau des «services» algériens pour que la Présidence soit rassurée sur le degré de vassalité des divers galonnés qui peuplent «la matière grise» du système.

C’est la raison pour laquelle nombre d’observateurs font le parallèle entre ce qui s’opère aujourd’hui par A . Tebboune et les entourloupettes auxquelles avait sacrifié l’ancien Président «dégagé», A. Bouteflika. Mais tous conviennent que l’actuel chef de l’état n’a ni l’aura, ni l’épaisseur de son prédécesseur. D’où la crainte de voir le pays basculer dans une gestion du Hirak plus sécuritaire.

HRW a déjà sonné le tocsin, alertée en cela par les appels multiples de militants algériens des droits humains. Ces derniers considèrent que le tour de vis répressif n’a jamais été aussi serré que depuis l’accès d’A. Tebboune à la magistrature suprême.

Alternative confuse

Face à tout cela, on notera qu’une alliance de partis et d’associations liés au «Hirak» s’est engagée samedi 25 janvier, à Alger, à rassembler les forces de ce mouvement de contestation populaire inédit face à un pouvoir qu’elle accuse d’ «autoritarisme». Regroupée au sein du Pacte pour l’alternative démocratique (PAD), cette coalition anti-régime a organisé des « assises pour l’alternative démocratique » pour discuter de l’avenir du «Hirak» post-Présidentielle.

Le PAD s’est constitué après la démission en avril dernier, sous la pression de la rue, du président Abdelaziz Bouteflika, afin d’élaborer un cadre au changement du «système» en place depuis l’indépendance du pays en 1962, notamment via la mise sur pied d’institutions de transition. Parmi ses piliers on dénombre le Front des forces socialistes (FFS) et le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), deux partis d’opposition, mais aussi la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH) ou encore le Rassemblement Action Jeunesse (RAJ).

Déclenché le 22 février 2019, «le «Hirak» a lancé le processus d’un État de droit pour fermer définitivement la page de la dictature militaire», a plaidé Mohcen Belabbes, le président du RCD, devant quelque 200 participants.

Dans une «plateforme pour l’aboutissement démocratique de la révolution citoyenne», adoptée à la fin des travaux, les participants exigent «l’organisation d’une période de transition démocratique à même de satisfaire les aspirations légitimes du peuple algérien».

Si une telle plateforme est clairement énoncée, elle semble jusqu’à aujourd’hui dans l’incapacité de faire basculer le rapport de forces avec le système en faveur du Hirak et de ses revendications. La transition en Algérie s’inscrit dès lors dans la durée.

Ce qui profite au système qui ne rêve que de disposer de délais supplémentaires pour mieux renouveler ses structures.