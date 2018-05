Les Européens critiquent Israël: E. Philippe annule un déplacement à Tel-Aviv

Les liens forts entre Tel-Aviv et Washington ont abouti au transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem. Dans le contexte de ces événements, un haut responsable de l’UE a pourtant prévenu que l’héritage du Président Trump pourrait bien être un jour détruit…

Lors d’une récente visite en Israël, un haut responsable de l’UE a averti que Tel-Aviv ne devait pas sous-estimer l’Europe, a rapporté la chaîne de télévision israélienne Hadshot, sans toutefois révéler l’identité de ce fonctionnaire. «Vous ne devriez pas négliger l’Europe. Regardez les chiffres. L’Europe est toujours un partenaire commercial majeur», aurait déclaré ce haut responsable européen.

Évoquant l’idée que «la présidence de Trump n’est pas éternelle», le responsable a remarqué que «personne n’imaginait que l’héritage de Barack Obama aurait été effacé si rapidement, ce qui pourrait également arriver avec le leader américain actuel».

Ces commentaires ont été faits après que le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué les ambassadeurs d’Espagne, de Slovénie et de Belgique à la suite du vote des Nations unies sur les événements meurtriers qui se sont déroulés dernièrement dans la bande de Gaza.

A Paris, invoquant des raisons de politique interne, Édouard Philippe a annulé son déplacement à Tel-Aviv prévu les 31 mai et 1er juin pour inaugurer la Saison croisée France-Israël. Même si la visite sur les Territoires palestiniens a également été reportée, les spéculations sur le véritable motif de cette annulation vont bon train sur le Web.

Il y a lieu de rappeler que 29 pays-membres du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU ont voté vendredi la question de l’envoi d’une mission pour enquêter sur les meurtres de Palestiniens à Gaza.

Des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza ont manifesté le 14 mai à la frontière avec l’entité sioniste contre l’inauguration à Al-Qods de l’ambassade américaine en Israël. De violents heurts ont éclaté dans la matinée et se sont poursuivis dans l’après-midi le long de la frontière israélienne. Selon le dernier bilan disponible, une soixantaine de Palestiniens ont été tués et plus de 2.700 autres ont été blessés par des soldats israéliens.