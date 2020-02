Les Européens traquent le Soleil: Solar Orbiter lancé !

Lancée, la sonde européenne Solar Orbiter part à l’assaut du Soleil. Les scientifiques espèrent résoudre les énigmes du Soleil et, pourquoi pas, prédire ses tempêtes magnétiques qui détraquent nos appareils électroniques.

La sonde spatiale européenne Solar Orbiter lancée depuis Cap Canaveral, en Floride, va bientôt s’aventurer tout près du Soleil en restant à une distance respectable de 42 millions de kilomètres – sur les 150 millions qui nous séparent de l’étoile – afin de ne pas faire fondre ses équipements logés derrière un bouclier thermique.

Projet de l’Agence spatiale européenne (ESA), avec un fort appui de la NASA, Solar Orbiter a pour tâche d’aider les astrophysiciens à percer les mystères de notre étoile. Car le Soleil possède, lui aussi, une face cachée qui n’a été observée qu’en de rares occasions. De même, ses régions polaires ont été peu étudiées puisque la plupart des sondes restent dans le plan de l’écliptique, c’est-à-dire celui de l’orbite de la Terre, et ne voient que de face.

Sur le plan fonctionnel, les scientifiques ont encore beaucoup à apprendre du Soleil, et notamment de ses éruptions, ces gigantesques expulsions de matière brûlante qui libèrent 100 fois la production énergétique annuelle mondiale en à peine quelques minutes. Elles engendrent tempêtes et vents solaires, des flux de particules énergétiques qui se propagent dans tout le système solaire, y compris sur Terre, où ils peuvent perturber appareils électroniques et réseaux électriques.

Bien connaître les mécanismes qui les gouvernent leur permettrait de poser les bases d’une météorologie spatiale, ou encore de résoudre une vieille énigme qui fait que la surface de l’étoile soit bien moins chaude que son atmosphère (6000°C contre 2 millions)…

La traque au Soleil démarre donc avec insistance puisque Solar Orbiter Soleil rejoindra un deuxième satellite US, Parker de Solar Probe, mis en orbite en 2018 par la NASA. Les deux missions sont complémentaires.

La petite sonde US évolue beaucoup plus près du Soleil que ne le fera Solar Orbiter (elle en est actuellement à environ 24 millions de kilomètres et s’en approchera à 6 millions de kilomètres). Alors que la sonde européenne réalisera de plus nombreuses mesures, notamment en regardant directement le Soleil, ce que Parker ne peut accomplir.

«En faisant le lien entre le proche et le lointain, Solar Orbiter nous donnera une idée de la dynamique des phénomènes de production des particules lors des éruptions solaires» signale Nicole Vilmer, du Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique à l’Observatoire de Paris. Avec ces deux regards distincts, les scientifiques alimenteront leurs modèles avec de nouvelles données.

«C’est fondamental pour la compréhension du Soleil», assure-t-elle.

À 42 millions de kilomètres du Soleil, la lumière reçue sera environ 13 fois plus intense que celle qui inonde la Terre et la température pourra atteindre 520°C, soit de quoi griller les instruments. Les ingénieurs de l’ESA les ont donc protégés avec un grand bouclier thermique fait de couches de titane. Les propriétés de ce bouclier, notamment sa capacité à absorber et à réfléchir la lumière, ou à la dissiper sous forme de chaleur, doivent rester stables pendant les sept ans que durera la mission.