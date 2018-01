Les fédérations sportives sous la loupe du Parlement: Le ministre raassure...

La relation du ministère de la Jeunesse et des sports avec les fédérations sportives a été aujourd’hui mercredi à l’hémicycle l’objet de discussion entre Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports et des députés de différents groupes parlementaires.

En répondant à un tollé de questions et de constats sur les dysfonctionnements qui minent la plupart des fédérations sportives, le ministre a rassuré les députés sur la réforme de la gouvernance dont les grandes seront déclinées après la finalisation de l’audit financier et organisationnel de 25 fédérations sportives. On prévoit même un débat entre les présidents des fédérations sportives et les députés à l’institut Royal My Rachid.

La réforme de la gouvernance des fédérations sportives est en gestation. Une réforme qui consiste à les institutionnaliser afin qu’elles jouent leur rôle de véritables relais de l’Etat pour « participer à l’exécution d’une mission de service public « , lit-on dans l’article 22 de la loi 30-09. La réforme commencera par l’habilitation mais tout est tributaire des résultats de l’audit financier et organisationnel.

Il est à rappeler que les fédérations sportives habilitées voire les associations sportives reconnues d’utilité publique sont en vertu de la loi des finances 2018 exonérées de la TVA et de L’IS.