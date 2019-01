Les Gilets jaune remuent toujours en France: L’arme Jouanno inopérante…

Décidément le mouvement des gilets jaunes est riche en rebondissements. Après avoir espéré son extinction progressive, il renaît sous d’autres formes pour soulever d’autres questions toujours aussi délicates.

Prenons l’exemple de Mme Chantal Jouanno. En la chargeant d’organiser le grand débat national pour apaiser les contestations des « gilets jaunes » Emmanuel Macron, espérait s’attirer la sympathie de ce mouvement.

Connue du grand public, C. Jouanno n’est pas une personnalité clivante. Présidente de la commission nationale du débat public (CNDP) qui pilote un bon nombre de débat en France sur des sujets divers, elle était censée faire l’unanimité à droite comme à gauche et, surtout parmi les rangs bigarrés des gilets jaunes. Patatras, à la révélation de sa rémunération dans les colonnes de notre confrère Marianne, (14 700 Euros Brut), c’est un tôlé qui a salué son arrivée. Interviewée le soir même sur l’émoi causé par son salaire, elle déclare son retrait immédiat car pour elle « … ce niveau de salaire(…) ne crée pas les conditions de sérénité nécessaires à ce débat, c’était un frein à la tenue du débat ».

La droite, qui compte dans ses rangs un bon nombre de hauts fonctionnaires qui ont grassement profité des largesses de l’Etat, a été prompte à taper fort sur « les rémunérations scandaleuses » de la haute fonction publique. Du temps où elle était aux commandes, rien n’a été fait dans ce sens mais elle a bien entendu gelé les maigres oboles concédées aux millions de petits soutiers de l’Etat qui vivotent avec le SMIC. Mais dans les abymes de la disgrâce, elle se jette sur tout et surtout sur les gilets censés la sortir de son marasme. Bien entendu, elle s’offusque et se mure dans le silence dès qu’il s’agit de plafonner les salaires des patrons dans le privé qui sont bien des cas stratosphériques.

La gauche regrette ce choix malheureux mais à l’évidence, voilà une autre épine à traiter pour l’exécutif.

Ce dernier semble connaître, si l’on croit les sondages, un semblant de frémissement positif parmi l’opinion publique. Il faut dire que les violences ont laissé des traces et que le ton martial de l’exécutif répond aux inquiétudes de la frange la plus conservatrice de la France qui redoute la « chienlit ». Mais en se cantonnant dans le volet sécuritaire, les réponses qu’il a annoncées, à ce jour, ne sont pas à même d’être un traitement politique nécessaire aux revendications de millions de Français exprimées par les gilets jaunes.