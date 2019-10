Le Liban vit depuis 48 heures au rythme d’un soulèvement populaire de grande ampleur.

Ce mouvement de masse qui gomme les frontières confessionnelles, les seuls drapeaux brandis étant ceux du Liban, invite au départ du régime en place.

L’alerte est chaude à Beyrouth où la fragilité du système politique basé sur un jeu d’alliances ne se dément plus.

Partout au Liban la colère sourd et des appels au « dégagisme » du système se font entendre.

Pourtant, ni l’intervention faite par Jabran Bassil, chef de la diplomatie libanaise, ni le discours colérique de Saad Hariri, chef du gouvernement, n’auront entamé en rien la volonté des Libanais de voir un « régime pourri » céder le pouvoir.

Les deux hommes politiques ont été hués par la foule fortement amassée devant le siège du gouvernement.

Le Premier ministre qui s’est plaint des « embuches » qui plombent les centres de décision dans le pays du Cèdre est allé jusqu’à fixer un ultimatum de 72 heures aux partenaires politiques pour « trouver une issue » à la crise systémique qui plombe « la Suisse arabe ».

Des centaines de milliers de personnes ont ainsi envahi les rues : celles de la capitale, Beyrouth, mais aussi celles de Tripoli (Liban-Nord), de Saïda et Nabatieh (Liban-Sud), de Baalbeck (Békaa).

Tout a commencé jeudi, lorsque le gouvernement a rendu publique sa décision de taxer les appels effectués via les applications de messagerie Internet, notamment WhatsApp.

Mais il faut dire que ce n’est là que la goutte qui a fait déborder le vase.

En effet, au cours de ces derniers mois, nombreuses ont été les catégories socio-professionnelles, déclassées par un système économique des plus injustes, qui ont défilé dans les artères de la capitale. Même les retraités des forces militaires ont observé des sit-in pour crier leur désarroi.

L’incurie du système libanais s’est illustrée par ailleurs par la gestion catastrophique de quelques drames.

Tout récemment, le feu a ravagé, faute de moyens de lutte ad hoc, la cédraie qui fait la fierté du Liban.

Mais les libanais avaient déjà attiré l’attention de leurs dirigeants face aux défaillances cumulées qu’ils trainent : électricité, eau potable, gestion des déchets, etc.

Ne manquait que l’annonce de l’état d’urgence économique début octobre pour que les Libanais sortent de leurs gonds et affichent leur refus de payer plus alors que le coût de la vie est déjà exorbitant.

Entamé dans la soirée de jeudi, le mouvement a très vite pris de l’ampleur.

Désormais, toutes les routes menant au cœur de la capitale sont coupées. Et même si le gouvernement est revenu sur la décision de taxer les applications de messagerie instantanée, l’escalade, quant à elle, n’a pas cessé : une grève générale des employés du secteur public a même été annoncée.

Elle a eu lieu ce vendredi 18 octobre dans toutes les administrations publiques et les écoles seront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Les voies qui mènent à l’aéroport ont été bloquées par les manifestants pour empêcher, et c’est hautement symbolique, les dignitaires de quitter le pays.

Après les ravages des incendies au niveau de la cédraie, le feu de la contestation s’est emparé du Liban.

Pour les manifestants, les pyromanes sont connus et ils les appellent à « dégager ».

Vers où se dirige-t-on ?