Plus de 21.000 Marocains sont arrivés clandestinement dans l’Union européenne (UE) en 2018, dont une majorité (11.723) en Espagne, selon le dernier rapport de l’agence Frontex. Ils représentaient 9% des 150.114 migrants étrangers entrés illégalement par les frontières extérieures de l’UE l’année dernière (contre 204.750 en 2017, soit une baisse de 27%).

Les Marocains sont dans le trio de tête des ressortissants étrangers les plus nombreux à avoir rejoint l’UE de manière illégale, derrière les Syriens (14.378) et devant les Afghans (12.666), selon les chiffres de l’agence européenne chargée du contrôle et de la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen. Par ailleurs, 3.753 mineurs étrangers non accompagnés, dont un quart de Tunisiens, ont été recensés.

Le passage par la Méditerranée occidentale est devenue la route la plus fréquemment utilisée par les migrants clandestins souhaitant rejoindre l’Europe, selon Frontex, qui explique que la pression migratoire sur l’Espagne a augmenté ces dernières années. En 2018, 57.034 personnes sont entrées sur le territoire espagnol, soit le double du nombre de 2017. Et le nombre de départs du Maroc a été multiplié par cinq.

La plupart des migrants ayant emprunté cette route l’année dernière venaient de pays d’Afrique subsaharienne passant par le Maroc, mais le nombre de Marocains a également augmenté de manière significative, précise le rapport. Ils passent généralement par le détroit de Gibraltar et la mer d’Alboran.

La route de l’Afrique de l’Ouest a également connu une forte augmentation du nombre de migrants irréguliers, passant de 421 en 2017 à 1.531 en 2018 (+264%). Il s’agissait pour la plupart d’entre eux de Marocains ayant rejoint les Îles Canaries depuis les côtes marocaines.

Parmi les étrangers hors UE restés illégalement sur le territoire européen, les Marocains sont là aussi parmi les plus nombreux. Ils étaient 21.160 en situation irrégulière en 2018, derrière les Ukrainiens (36.251), les Albanais (21.350) et les Irakiens (21.307), et devant les Algériens (15.577).

Enfin, 10.010 Marocains ont été expulsés de l’Union européenne en 2018, sur un total de 75.241 personnes expulsées. Ils arrivent derrière les Albanais (16.368) et devant les Algériens (4.048) et les Tunisiens (3.548).