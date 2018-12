Les Marocains solidaires: Un recueillement programmé samedi à Rabat

Un recueillement en hommage aux deux touristes scandinaves assassinées près du mont Toubkal se tiendra samedi 22 décembre à Rabat. Afin de leur rendre hommage, des citoyens ont lancé sur Facebook un appel à un rassemblement, samedi 22 décembre à Rabat. « Le Club des Avocats Au Maroc organise un recueillement devant l’Ambassade du Norvège et du Danemark en Hommage aux deux victimes de l’acte ignoble et barbare perpétré à Imlil », écrit on en description à l’événement.

Le rassemblement, qui aura lieu entre 17 heures et 19 heures, a suscité jusqu’à présent l’intérêt de plus de 17 000 personnes.

Les corps des deux victimes ont déjà été rapatriés et les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour tirer au clair cette sombre histoire qui rappelle que Daech prend les formes d’une hydre…

