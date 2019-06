Les MDM ciblés par Al-Omrane: « Al Omrane Expo », l’engagement de proximité

Le Groupe Al-Omrane reste fidèle à ses engagements envers les Marocains du monde.

La preuve, une EXPO dédiée est lancée avec plusieurs étapes couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord et le Golfe.

Une approche qui gagne en maturité.

Anticipant les besoins de nos ressortissants à l’étranger, le Groupe Al Omrane multiplie les approches pour répondre à leurs attentes.

C’est dans ce cadre-là que Badr Kanouni, patron du bras immobilier de l’Etat, a lancé « Al Omrane EXPO MDM », une action qui « s’inscrit en droite ligne des orientations royales et des politiques gouvernementales qui placent les Marocains du Monde (MDM) au centre des priorités du Groupe ».

Certes, le Groupe n’est pas à sa première opération près.

En effet, les 5 éditions déjà organisées dans une quarantaine de villes sur quatre Continents ont permis, grâce à plus d’une cinquantaine d’étapes, de toucher plus de 500.000 MDM. N’empêche, le Groupe entend récidiver et en mieux.

L’édition 2019 réserve quelques surprises.

D’abord, il y a l’étape institutionnelle qui se déroulera à Montréal, au Canada, le 6 juillet prochain, en présence du ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Ouverte à nos concitoyens établis en Amérique du Nord, cette étape sera rehaussée par l’organisation d’une conférence sur l’investissement, ce qui valorisera les opportunités qu’offre le Groupe Al Omrane à travers le pays.

Mais l’Expo MDM aura déjà démarré ses activités sur le Vieux Continent en jetant son dévolu, en France, sur Montpelier (du 21 au 23 juin) avant l’escale canadienne de Montréal (5-7 juillet)…

Avant de diriger vers Bruxelles (11-13 octobre), puis Paris (15-17 novembre) pour boucler le tour européen à Barcelone du 28 novembre au 1er décembre.

Quant à la dernière étape, elle est prévue du 6 au 8 décembre à Dubaï.

«Il s’agit du développement d’un format international de son propre salon « Al Omrane Expo », qui a pu à la veille de sa troisième édition nationale, confirmer un positionnement de plate-forme incontournable pour la promotion des produits du Groupe dans leur diversité et des opportunités d’investissement dans l’immobilier qu’offrent ses différents programmes d’aménagement foncier, notamment au niveau des villes nouvelles et des nombreux autres pôles urbains réalisés sur plusieurs parties du territoire national », note un communiqué du Groupe.