Les monarchies du Golfe au chevet d’Amman: 2,5 milliards de dollars pour siphonner la colère

« A la lumière des liens fraternels étroits […], il a été acté que les trois pays fourniront une aide économique à la Jordanie d’un montant total de 2,5 milliards de dollars », a indiqué l’agence de presse saoudienne SPA.

L’enveloppe, annoncée à l’occasion du sommet des quatre pays à La Mecque, comprend un acompte versé à la banque centrale de Jordanie, une garantie de la Banque mondiale, un soutien budgétaire sur cinq ans et le financement de projets de développement, selon l’agence.

La rencontre s’est déroulée à l’invitation du roi d’Arabie Salmane et en présence du roi Abdallah II de Jordanie et des dirigeants des Emirats et du Koweit.

La Jordanie, engagée auprès du Fonds monétaire international (FMI) à mener des réformes structurelles en échange d’un prêt de plusieurs centaines de millions d’euros, vient d’être secouée pendant une semaine par d’importantes manifestations contre des hausses de prix à répétition et un projet de loi fiscale. L’économie jordanienne traverse une période difficile. La Banque mondiale évoque une « faible perspective de croissance en 2018 », 18,5 % de la population est au chômage, et 20 % vit à la limite du seuil de pauvreté.

Le mouvement de protestation populaire a conduit à la démission du Premier ministre. Pour calmer la rue, son successeur, qui doit encore former un gouvernement, a promis de retirer le projet de loi controversé pour qu’il soit réexaminé. Le pouvoir a satisfait donc la seconde revendication des manifestants, après avoir congédié le précédent Premier ministre. C’était lundi dernier. Dans la foulée, O. al-Razzaz a rouvert le dialogue social, il a rencontré les syndicats qui avaient organisé une journée de grève la veille. Et promis de payer les salaires de juin des fonctionnaires avant la fête de l’aid la semaine prochaine.

Le Premier ministre joue donc l’apaisement. Une stratégie qui, pour le moment, fonctionne puisque la mobilisation est clairement en baisse. Les rassemblements nocturnes attirent de moins en moins. Les syndicats ont exprimé une certaine satisfaction, ils reconnaissent que leurs revendications sont prises en compte. Et si les manifestations, qui ont secoué certaines grandes villes de Jordanie début juin, allaient au-delà de la « simple » grogne contre une mesure fiscale ? Surtout que les perspectives d’évolution et politiques et économiques restent peu rassurantes. Une donnée de base à laquelle se greffe, bien entendu, d’autres paramètres exogènes liés, eux, aussi bien à l’évolution de la crise syrienne, la Jordanie ayant assuré aussi l’accueil à des dizaines de milliers de réfugiés syriens, qu’aux desseins non dévoilés du « deal dus siècle » que l’administration US entend faire avancer dans la région. Au grand dam de la cause palestinienne…