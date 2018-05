Les Palestiniens ont encore manifesté ce vendredi: Les Gazaouis refusent toujours la Pax americana :

Les Palestiniens de Gaza n’en démordent pas. Depuis que le Patron de la Maison Blanche a décidé d’un trait de plume de consacrer Al-Qods capitale « éternelle » de l’entité sioniste, les Gazaouis ont décidé de faire de tous les vendredi que le bon Dieu fait autant de rendez-vous de lutte contre l’arrogance américaine qui ne profite qu’à son allié israélien dans la région. Des dizaines de morts et de blessés graves par balles sont encore à dénombrer alors que des dizaines de milliers de Gazaouis ont poursuivi leurs manifestations non violentes à la clôture entre Gaza et Israël [Palestine de 1948]. Israël continue de jouir de l’impunité alors que son armée tire sur une foule désarmée à balles réelles et procède même à l’expérimentation de variétés de gaz toxiques.

Devant ce rouleau compresseur, le seuil des 45 morts et plus de 5500 blessés est désormais dépassé. Le silence assourdissant qui accompagne la campagne criminelle d’Israël équivaut à un « permis de tuer » accordé par la communauté internationale à une entité qui persiste à violer les droits historiques du peuple palestinien. Une telle réalité pousse nombre d’observateurs à soulever des questions pertinentes. Du type où se cachent tous ceux qui ont longtemps critiqué les Palestiniens pour avoir fait le choix de la résistance armée contre l’occupation israélienne alors que les enfants, les journalistes, sont visés, sans distinction, par des centaines de tireurs israéliens positionnés le long de la clôture de Gaza ? Seuls résonnent le staccato des armes de Tsahal au même rythme des déclarations des responsables israéliens. Avigdor Lieberman, ce ministre israélien de la Défense qui veut s’acoquiner avec les arabes sunnites pour « bouffer » du chiite, là où il se trouve, perçoit sa guerre contre les manifestants non armés comme une guerre contre des « terroristes ». A ses yeux, « il n’y a pas d’innocents à Gaza. »

Les Gazaouis qui endurent le martyr ne désarment pourtant pas. Même si la majorité des pays arabes composent avec l’offensive américaine retenue par D. Trump pour la région. Le passage au forceps de la Pax Americana, celle qui consacre Al-Qods capitale d’Israël. Un drame qui s’ajoute à tant d’ autres que la région peine de plus en plus à supporter.