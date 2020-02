Les Philippines veulent le départ des soldats US: Le départ US dans six mois ?

Manille a annoncé le 11 février sa volonté d’abroger le Visiting Forces Agreement, entente juridique permettant le stationnement des forces armées américaines aux Philippines et l’organisation d’exercices militaires conjoints.

Les Philippines ont officialisé leur décision de rompre le pacte militaire majeur qui liait l’archipel et les Etats-Unis au sein d’une alliance historique, déclenchant un compte à rebours de six mois avant la résiliation effective de l’accord.

Le Visiting Forces Agreement (ou VFA, accord sur les forces étrangères), signé en 1998, offre un cadre légal à la présence aux Philippines de troupes, ici américaines, ainsi qu’à l’organisation d’exercices militaires conjoints.

«La résiliation du Visiting Forces Agreement a été notifiée au chef de mission adjoint à l’ambassade des Etats-Unis» à Manille, a indiqué sur Twitter le ministre philippin des Affaires étrangères Teodoro Locsin.

Précisant ensuite que «par courtoisie diplomatique, il n’y aura pas d’autre annonce factuelle suite à cette évolution qui s’explique d’elle-même.»

Le président philippin Rodrigo Duterte, connu pour ses provocations, a régulièrement menacé depuis son élection en 2016 de mettre fin à l’alliance de son pays avec les Etats-Unis, au profit de la Russie ou de la Chine.

Il avait spécifiquement menacé de résilier le pacte militaire VFA en 2016, puis de nouveau en janvier dernier, après l’annulation par les Etats-Unis d’un visa pour l’ancien chef de la police du pays Ronald Dela Rosa, aujourd’hui sénateur.

Washington n’avait pas justifié sa décision, mais Manille y avait vu une sanction contre la sanglante guerre contre le narcotrafic engagée par R. Duterte dans l’archipel, très critiquée à l’étranger.

En réaction, le Président philippin a déjà refusé l’invitation de son homologue Donald Trump à se rendre à un sommet Etats-Unis-Asean (Association des nations d’Asie du sud-est) en mars.

Le Visiting Forces Agreement divise aux Philippines, la gauche et les militants nationalistes dénonçant de longue date le traitement spécifique réservé aux militaires US accusés de crimes.

Ses défenseurs, au contraire, font valoir que sa résiliation compromettrait la capacité de l’archipel à se défendre par ses propres moyens et déstabiliserait les efforts des Etats-Unis visant à contenir les ambitions de Pékin en mer de Chine méridionale.

Un porte-parole du président philippin a confirmé l’envoi de la notification aux Etats-Unis. Le pacte prévoit une période de 180 jours avant la résiliation effective de l’accord, laissant la porte ouverte à de possibles négociations entre les deux parties.

L’ambassade américaine à Manille n’avait pas réagi dans l’immédiat.

Ancienne colonie américaine (1898-1946), les Philippines ont des relations culturelles et économiques très fortes avec les Etats-Unis: les deux pays sont notamment liés par un traité de défense mutuelle et les forces US assistent depuis des années les Philippins dans diverses tâches liées à la sécurité de l’archipel.