Les radiations de Mark Geiger en Russie: Un arbitre décrié

Hervé Renard, sélectionneur des Lions de l’Atlas, a eu des mots durs contre l’arbitre US Mark Geiger. « Quand on regarde ce qui s’est passé contre le Portugal, c’est une injustice totale. Il y a eu une faute énorme de Pepe sur le premier but. Pourquoi ne l’a-t-on pas vu? Et ensuite il y a eu une main de Pepe, exactement la même qui a permis à l’Australie d’obtenir un penalty pour faire match nul contre le Danemark », avait laissé entendre le coach du Onze national à l’issue du match perdu contre le Portugal (0-1).

M. Geiger avait subi un feu roulant de critiques de la part des supporters marocains, mais aussi des joueurs, cela sans oublier la Fédération royale marocaine de football (FRMF) qui a adressé une lettre de protestation à la FIFA dénonçant l’arbitrage de ce match en particulier.

Tout cela n’a pas empêché l’arbitre américain de sévir lors du huitième de finale de la Coupe du monde Angleterre-Colombie, s’attirant ainsi l’ire du capitaine de la Colombie, Radamel Falcao.

« Qu’ils mettent un arbitre américain, ça me parait étrange… puisqu’il avait été suspendu dans le passé », a lancé Falcao. « Il ne parlait qu’anglais… Sa partialité était certaine. C’était clair que face au doute, il tranchait toujours pour l’Angleterre. C’est une honte qu’il soit arrivé en huitièmes de finale! », a-t-il ajouté.

En 2015, Mark Geiger avait été suspendu six mois par la Concacaf après des décisions contestées lors de la demi-finale de la Gold Cup entre le Panama et le Mexique. Bien entendu, la FIFA a fait la sourde oreille à ce concert de protestations auquel s’est joint le mythique Diego Maradona qui a pris la défense des Cafeteros contre un arbitrage foncièrement pro-britannique…

