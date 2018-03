Les rebelles quittent la Ghouta Orientale: L’armée syrienne conquiert la banlieue de Damas

Des centaines de rebelles d’Ahrar al-Cham et de civils ont commencé à quitter la Ghouta orientale depuis jeudi 22 mars. Près de 2 000 personnes ont pris la route dans des bus en direction d’Idlib, avant d’être joints, vendredi, par un deuxième convoi. Ce qui clôt, définitivement, le chapitre de la localité d’Ain Terma, dominée par l’armée syrienne. Isolée, cette localité fortifiée n’aura pas résisté longtemps devant la pression de l’armée syrienne qui, par ailleurs, a pris en tenailles les autres zones encore entre les mains de Faylaq al-Cham et/ou d’Al-Nosra, filiale locale d’Al-Qaida. A rappeler que Harasta, en cours d’évacuation, a été la première localité à désarmer. Mais d’autres poches dans la Ghouta sont encore sous le contrôle de groupes armés et subissent toujours des bombardements. C’est le cas notamment de Zamalka et Douma. Damas entend reconquérir la Ghouta orientale tombée aux mains des rebelles il y a cinq ans pour éliminer définitivement le cauchemar des tirs d’obus dont pâtissent les habitants de la capitale syrienne.

La télévision d’Etat syrienne faisaient défiler des images de civils, femmes et enfants pour la plupart, ayant choisi de quitter avec quelques affaires leurs foyers. Ils fuyaient Harasta mais aussi Douma, malgré la pression de la rébellion. Trois couloirs humanitaires ont ainsi été sécurisés par l’armée syrienne pour fluidifier les départs vers les centres d’accueil montés près de la capitale Damas.

Mais il faut dire que la volonté exprimée par Faylaq Al-Rahmane de négocier leur retrait représente un développement notable dans la zone dans la mesure où c’est l’Arabie Saoudite qui perd, sur le terrain syrien, l’un de ses atouts.

Par ailleurs, selon des experts militaires, en subdivisant le terrain en plusieurs lots à isoler puis à conquérir, l’armée syrienne a réussi à réduire à néant les fortifications des rebelles tout en sécurisant les départs massifs de la population civile qui servait de « bouclier humain ». La sécurisation de la Ghouta orientale est l’affaire de quelques jours… Ce qui permettra à l’armée syrienne de vaquer à d’autres mission dans la région de Damas où la rébellion est toujours active, comme du côté d’Al-Damir ou encore de Jabroud.

Vive tension avec les Turcs

Dans le nord syrien, on signalera que la tension est palpable sur le terrain depuis que l’aviation turque a endommagé un site archéologique chrétien classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Brad est désormais tombée entre les mains de l’armée turque et de ses supplétifs du Bouclier de l’Euphrate. Les bombardements menés mercredi soir « par des avions turcs », ont visé « le site de Brad, situé à 15 km de la ville d’Afrine, et inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 2011 », a indiqué la Direction générale des antiquités et des musées en Syrie (DGAM) sur son site internet. Les frappes ont provoqué « la destruction de plusieurs édifices archéologiques importants » et parmi les structures touchées figurent « le tombeau de Saint-Maron, patron de la communauté maronite, et l’église Saint-Julianos qui abrite ce tombeau », selon le chef de la Direction générale des antiquités Mahmoud Hammoud. Il s’agit de « l’une des plus vieilles églises chrétiennes dans le monde », construite vers la fin du IVe siècle, a-t-il précisé. Outre le tombeau de Saint-Maron, découvert en 2002 par des archéologues français, la ville antique de Brad comprend plusieurs vestiges chrétiens datant des périodes romaine et byzantine. « Ce site constitue l’une des plus belles pages de l’histoire du christianisme. Il abrite trois églises, un monastère et une tour de cinq mètres », a dénoncé Maamoun AbdulKarim, l’ancien chef des Antiquités. « Même les Mongols ne l’ont pas fait », a-t-il déploré à l’AFP. Fin janvier, un temple néo-hittite vieux de 3 000 ans avait déjà été endommagé par les frappes aériennes turques dans le nord de la Syrie. Ankara avait alors assuré que les « vestiges archéologiques » ne faisaient « certainement pas partie des cibles » de son offensive.

Damas dénonce un tel forfait et a déployé de nouveaux renforts non loin de Nouboul et Al-Zahra pour pouvoir endiguer toute poussée turque dans la région.

Ankara a lancé le 20 janvier une offensive pour chasser de sa frontière la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG). Ses forces se sont emparés dimanche de la ville d’Afrine, chassant les YPG de l’enclave. Par ailleurs, quelque 167 000 personnes ont été déplacées par l’avancée des forces turques contre les milices kurdes dans la région d’Afrine (nord-ouest de la Syrie), ont indiqué vendredi les Nations unies. « L’estimation est maintenant de 167 000 personnes qui ont été déplacées par les hostilités dans le district d’Afrine », a déclaré un porte-parole du bureau de coordination des Affaires humanitaires de l’ONU (Ocha), Jens Laerke, lors d’un point de presse. « La plupart, 137 000 personnes, sont partis à Tal Rifaat », a-t-il dit.

« A l’intérieur de la ville d’Afrine, on estime qu’il y a encore entre 50.000 à 70.000 personnes », a spécifié M. Laerke.