Les Russes appelés à remplacer leurs diplomates: Vers un dégel entre Washington et Moscou?

Le département d’État a proposé à la Russie d’envoyer de nouveaux diplomates en remplacement des 60 diplomates expulsés, comptant sur la réciprocité de la part de Moscou eu égard aux diplomates américains.

D’après Yahoo News, Washington a fait savoir que Moscou pouvait ne pas réduire le nombre total d’employés de sa mission diplomatique aux Etats Unis et pouvait donc organiser le remplacement de ses diplomates expulsés. «Le gouvernement russe reste libre de demander l’accréditation pour les postes vacants dans sa mission diplomatique», a déclaré un responsable du département d’Etat US cité par Yahoo News. Il a ajouté que chaque demande de nouvelle accréditation diplomatique serait examinée à titre individuel.

Selon le diplomate américain, les États-Unis partent du fait que Moscou accueillera également de nouveaux diplomates US pour remplacer ceux qui ont été expulsés en représailles à la décision de Washington.«La Russie ne nous a pas informé de son intention de réduire le nombre de membres de notre mission diplomatique», a souligné le département d’État.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d’un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d’être derrière l’empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d’expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Par la suite, 18 pays de l’UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l’Ukraine, l’Albanie, le Monténégro et la Moldavie ont annoncé leur décision d’expulser des diplomates russes dans le cadre de l’affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission russe auprès de l’Onu. Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du consulat général russe à Seattle.

Le nombre de diplomates expulsés dans le cadre de l’affaire Skripal avoisine désormais les 150 personnes du côté occidental et plus de 300 au total des deux côtés.