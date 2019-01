Les USA plombés par le « shutdown»: D. Trump reste inflexible

Au 12e jour du « shutdown », les discussions ont de nouveau été stériles : Le Président américain s’est montré inflexible sur le mur qu’il veut édifier à la frontière avec le Mexique, ses adversaires démocrates ont réaffirmé leur refus catégorique de le financer. À la veille de la mise en place du nouveau Congrès – le 116e de l’histoire – où les démocrates contrôleront désormais la Chambre des représentants, les deux camps ont continué à se renvoyer la balle sans bouger d’un iota.



« Cela pourrait durer longtemps », a ajouté Donald Trump, laissant entendre qu’il pensait être en train de gagner la bataille de l’opinion publique. « Je crois que les gens de ce pays pensent que j’ai raison », a-t-il poursuivi lors d’une intervention de plus d’une heure et demie en présence de son équipe gouvernementale et de journalistes. D. Trump réclame plus de 5 milliards de dollars pour édifier son mur afin de lutter contre l’immigration clandestine. Ses adversaires politiques s’y opposent, jugeant que le « magnifique mur » vanté par le magnat de l’immobilier n’est en aucun cas une réponse adaptée au débat complexe sur l’immigration.

« Les 5,6 milliards sont un montant tellement petit et il s’agit de sécurité nationale », a martelé D. Trump, tout en refusant de dire explicitement si ce chiffre était négociable. Le locataire de la Maison-Blanche a une nouvelle fois défendu l’efficacité de son projet : « La roue, le mur : il y a des choses qui ne vieillissent jamais. » Il a aussi ironisé sur ceux qui jugent que construire un mur à la frontière est immoral, soulignant que le Vatican était entouré « du plus grand mur qui soit ».

Les responsables du camp démocrate au Congrès, Nancy Pelosi, et Chuck Schumer, sont attendus, avec leurs homologues républicains, à la Maison-Blanche pour une réunion centrée sur « la sécurité aux frontières », selon les termes de l’exécutif. Leur dernière visite dans le Bureau ovale, le 11 décembre, s’était très mal passée, donnant lieu à des échanges particulièrement tendus et agressifs.