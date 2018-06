Les USA surtaxent acier et aluminium: Guerre commerciale contre l’Europe

Commentant l’initiative du gouvernement américain de taxer l’aluminium et l’acier importés des pays membres de l’Union européenne, le Président français a déclaré jeudi qu’il s’agissait d’une «erreur». «Cette décision n’est pas conforme au droit commercial international […], donc elle est illégale. Je pense que cette décision est une erreur à plusieurs égards […] car elle répond à des déséquilibres internationaux qui existent de la pire manière, c’est-à-dire en fragmentant et en faisant du nationalisme économique. Et le nationalisme, c’est la guerre […] C’est exactement ce qui s’est passé dans les années 30», a-t-il indiqué. Le Président français qui a ajouté «déplorer» cette mesure compte s’entretenir avec D. Trump.

Le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross a annoncé le 31 mai que les États-Unis allaient appliquer à partir de vendredi d’importantes taxes douanières sur l’acier et l’aluminium importés des pays de l’Union européenne, du Mexique et du Canada.

Les États-Unis ont donc décidé de ne pas prolonger l’exemption temporaire accordée à l’Union européenne jusqu’à ce jeudi minuit et vont mettre en place des taxes de 25% sur l’acier et de 10% sur l’aluminium.