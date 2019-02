L’Espagne vue par le Roi Mohammed VI: « Un partenaire stratégique naturel »

Nasser Bourita a affirmé, jeudi à Rabat, que pour SM le Roi Mohammed VI, l’Espagne est un « partenaire stratégique naturel » du Royaume du Maroc.

Le chef de la diplomatie marocaine qui animait une conférence de presse conjointe avec son homologue espagnol, Josep Borrell, a spécifié que la concrétisation de cette orientation, un instrument juridique établissant un « Partenariat stratégique global » entre les deux pays a été signé, mercredi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le Souverain et SM le Roi Felipe VI d’Espagne.



Le Partenariat stratégique global entre les deux pays est un « fait nouveau » qui exprime une « volonté partagée » de hisser les relations bilatérales à un « niveau encore plus élevé et plus ambitieux », a souligné N Bourita tout en spécifiant que ce partenariat est fondé sur « la confiance, l’ambition, le respect mutuel et la sérénité dans le traitement de toutes les questions, dans une coopération gagnant-gagnant et d’égal à égal ». Il structure, a expliqué N. Bourita, un triple cadre de dialogue, politique et de sécurité, économique et culturel et humain respectivement, complétant ainsi le Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre les deux pays en 1991.



Le chef de la diplomatie marocaine a souligné, par ailleurs, que la visite officielle de deux jours qu’effectue au Maroc le Roi Felipe VI intervient dans un contexte de relations « excellentes » entre les deux Royaumes, portées par la « profonde amitié entre les deux Souverains et les liens forts entre les deux Familles Royales », ajoutant que ces liens sont en soi un « atout déterminant » pour les relations entre les deux pays et une « garantie de leur pérennité sereine ».



Dans ce cadre, SM le Roi a eu, mercredi, des entretiens « riches, approfondis et fructueux » avec son illustre Invité, a rappelé le ministre, notant que ces entretiens ont permis de donner une « impulsion qualitative nouvelle » aux relations bilatérales.



Ces entretiens ont porté sur les relations bilatérales dans leurs différentes dimensions, politique, économique, sécuritaire et culturelle, ainsi que sur les questions régionales et internationales, a indiqué le ministre.

Maroc et Espagne ont scellé, à cette occasion, pas moins de 11 nouveaux accords. Accords qui portent, entres autres, sur le secteur aérien, l’interconnexion électrique, la culture, l’énergie et la lutte contre la criminalité. Rabat et Madrid vont coopérer pour mettre en place une troisième interconnexion électrique Maroc-Espagne. Les deux parties ont en outre signé un accord visant l’établissement d’un partenariat stratégique en matière d’énergie. Elles ont également signé un mémorandum de collaboration avancée pour la mise en œuvre du dispositif de facilitation des flux du commerce et des passagers au niveau du Détroit de Gibraltar.