L’Ethiopie opère une large ouverture: Et tend la main à l’Erythrée

L’Ethiopie négocie un nouveau tournant avec son nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, qui s’affiche comme réformateur. Ainsi, le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique annonce la fin de son différend frontalier avec l’Erythrée et l’ouverture de plusieurs grandes entreprises publiques au capital privé.

C’est par communiqué, publié sur son compte Facebook, que la coalition au pouvoir, l’EPRDF, a choisi d’afficher ses nouvelles ambitions. Le gouvernement a levé ce 5 juin l’état d’urgence décrété mi-février après la démission du Premier ministre et d’importantes manifestations contre le régime.

Le Parlement s’est réuni ce matin et a voté en faveur de cette levée en raison « de la stabilité relative et du calme » dans le pays.

Depuis deux ans, le pays est agité par un important mouvement de protestation qui a débuté en région Oromo. Mais la contestation s’est rapidement étendue à d’autres régions et s’est installée dans la durée. Face à cette crise, le pouvoir a investi pour la première fois un Premier ministre issu de l’ethnie oromo, la plus importante du pays.

La levée de l’état d’urgence est largement interprétée comme un nouveau signe d’ouverture.

Il faut dire que le pays est confronté à la plus importante crise politique de son histoire. Les manifestations accusent le régime, dominé par l’ethnie minoritaire tigréenne, de monopoliser le pouvoir et l’économie depuis plusieurs décennies.

Depuis deux mois, le Premier ministre Ahmed Abiy multiplie donc les rencontres, appelle les jeunes à lui donner du temps pour mener à bien ses réformes, affirmant que le pays est désormais sur la voie du changement. Le gouvernement a également annoncé l’ouverture du capital de plusieurs grandes entreprises publiques au secteur privé. Une rupture totale avec la politique économique des précédents.

Parmi les compagnies concernées, les plus emblématiques sont l’aérienne Ethiopian Airlines ou la société de télécoms Ethio Telecom. L’Etat garde toutefois la majorité de contrôle. La majorité des parts sera « détenue par le gouvernement tandis que le reste sera mis sur le marché pour des investisseurs domestiques ou étrangers », a annoncé la coalition au pouvoir. Celle-ci a ajouté que les chemins de fers, des parcs industriels et des usines pourraient être complètement privatisés. Cette ouverture au secteur privé « doit permettre aux citoyens éthiopiens vivant à l’étranger, qui souhaitent depuis longtemps participer au développement de leur pays, ainsi qu’aux étrangers avec leur savoir faire et leurs devises, de jouer un rôle positif dans notre croissance », est-il précisé.

Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 8,5% pour 2018 en Ethiopie (le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 100 millions d’habitants), en baisse par rapport aux 10,9% de croissance enregistrés en 2017.

Et last but not least, « le gouvernement éthiopien a décidé de mettre en oeuvre pleinement l’accord d’Alger (signé en 2000 pour mettre fin au conflit avec l’Erythrée) et (les conclusions) de la commission sur la démarcation de la frontière », écrit la coalition au pouvoir dans son communiqué.

Dans son discours d’investiture début avril, le Premier ministre Abiy Ahmed avait promis de travailler à restaurer la paix avec le pays voisin. Reste à présent à savoir si l’Erythrée acceptera cette main tendue. « Le gouvernement érythréen devrait adopter la même position sans condition préalable et accepter notre appel à restaurer la paix trop longtemps perdue entre les deux pays frères, comme c’était le cas auparavant », a ajouté l’EPRDF.

L’Erythrée a accédé à l’indépendance en 1993, faisant perdre à l’Ethiopie son unique façade maritime sur la mer Rouge. Entre 1998 et 2000, les deux voisins se sont livré une guerre fratricide qui a fait au moins 80 000 morts, notamment en raison de divergences sur la démarcation de leur frontière.

Un accord de paix avait été signé fin 2000 à Alger puis une commission d’arbitrage soutenue par l’ONU avait tranché sur le tracé de la frontière, attribuant notamment Adamé, occupée par l’Ethiopie, à l’Erythrée.