L’Europe face à la crise des migrants: Un casse-tête chinois…

Le navire humanitaire « Lifeline » et ses 233 migrants sont arrivés mercredi soir dans le port de La Valette, sur l’île méditerranéenne de Malte. C’est un accord entre plusieurs pays européens qui a permis de mettre un terme à l’attente des passagers et de l’équipage. Reste à savoir si c’est dans le même esprit que les leaders européens, en conclave à Bruxelles, se retrouveront pour dégager une solution à la crise des migrants qui a contribué à les diviser. Le sommet de Bruxelles est présenté comme décisif. Au menu : défi migratoire et zone euro. Le tout sur fond de crise politique en Allemagne et tensions entre pays membres. La chancelière allemande a averti jeudi 28 juin que le « destin » de l’Europe était en jeu avec la question migratoire. « L’Europe a beaucoup de défis, mais celui lié à la question migratoire pourrait décider du destin de l’Union européenne », a-t-elle déclaré devant la chambre des députés allemands en appelant à des solutions « multilatérales » et non « unilatérales » de la part des pays membres.

Fragilisée chez elle sur ce même dossier, la chancelière a mis en garde contre le risque pour l’Europe de perdre son âme si elle devait opter pour le tout-sécuritaire et le chacun pour soi face aux migrants, au moment où de nombreux gouvernements de l’UE prônent la fermeté sur ce dossier. « Soit nous trouvons une solution de manière à ce qu’en Afrique et au-delà les gens aient le sentiment que nous sommes guidés par des valeurs, et que nous prônons le multilatéralisme et non l’unilatéralisme, soit plus personne ne croira à nos valeurs, celles qui nous ont rendus si forts », a jugé Angela Merkel. « Beaucoup de choses sont en jeu » sur le dossier migratoire, à l’origine de vives tensions entre les capitales européennes, illustrées ces dernières semaines par les accrochages diplomatiques autour des bateaux d’ONG transportant des migrants, a-t-elle ajouté.

A. Merkel a appelé de ses vœux la création d’une « coalition des volontaires » parmi les 28 pays de l’UE pour conclure des accords permettant le renvoi des migrants dans le premier pays où ils ont été enregistrés. « Ce n’est certainement pas une solution parfaite, mais c’est un début » pour contrôler les déplacements des demandeurs d’asile au sein de l’UE, qui n’ont pas le droit de choisir leur pays d’accueil, a-t-elle dit. Reste à savoir si cette amorce de solution sera suffisante pour sauver politiquement la chancelière dans son pays.

L’aile droite de sa fragile coalition gouvernementale exige que des mesures concrètes sur le sujet soient décidées lors du sommet de jeudi et vendredi à Bruxelles. À défaut, le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer, président du parti bavarois très conservateur CSU, menace de manière unilatérale de refouler dès la semaine prochaine à la frontière allemande les migrants déjà enregistrés ailleurs. Une telle mesure pourrait provoquer l’éclatement de la coalition gouvernementale et de nouvelles élections.

Ce « sommet des sommets », selon l’expression d’un responsable européen en référence à son agenda surchargé, ponctuera plus de deux semaines de frictions autour de navires transportant des migrants secourus en Méditerranée, auxquels l’Italie a refusé l’accostage. « Le débat sur les migrations s’enflamme de plus en plus », a souligné mercredi le président du Conseil européen, Donald Tusk, craignant que l’absence de solution européenne fournisse « un nombre croissant d’arguments » à des mouvements populistes « avec une tendance à l’autoritarisme manifeste ». Ce sera « un sommet décisif », a prévenu le président du Parlement européen Antonio Tajani, dans une tribune publiée mercredi par le Guardian. Car « l’absence d’un accord sur la manière de gérer la crise migratoire pourrait porter un coup fatal au projet européen », a insisté l’Italien, appelant à un accord sur la réforme du régime d’asile européen.

Le sommet devait initialement permettre de débloquer ce dossier en suspend depuis deux ans. Mais cet objectif a été abandonné, les divergences étant trop fortes sur la réforme du règlement de Dublin, qui confie aux pays de première entrée dans l’UE la responsabilité des demandes d’asile.

La Commission propose de déroger à ce principe ponctuellement en période de crise, avec une répartition des demandeurs d’asile dans l’UE. Mais des pays comme la Hongrie et la Pologne, soutenus par l’Autriche, s’y opposent frontalement, tandis que l’Italie exige au contraire un système permanent de répartition. Face à cette impasse, D. Tusk proposera jeudi aux dirigeants des pays de l’UE de se concentrer sur un objectif consensuel : la poursuite de la lutte contre les arrivées irrégulières. Il mettra ainsi sur la table une proposition nouvelle, la création de « plateformes de débarquement hors de l’Europe » pour les migrants secourus en mer, qui « mettrait fin au modèle économique des passeurs », selon projet de conclusions du sommet.

Débarquer les migrants hors de l’UE épargnerait aux Européens des bras de fer diplomatiques pour la prise en charge de navires. Mais les contours du projet restent encore très flous, et il suscite de nombreuses questions sur sa compatibilité avec le droit international. Le texte sur lequel doivent s’accorder jeudi les dirigeants européens devrait aussi appeler les États membres à des mesures contre les « mouvements secondaires » de migrants, au cœur du débat politique en Allemagne, y compris par des accords entre eux comme le souhaite A. Merkel. Vendredi, la chancelière défendra avec Emmanuel Macron leur feuille de route commune pour la zone euro.

Mais leur proposition d’un budget pour la zone euro, modeste en comparaison de l’ambition initiale de la France, rencontre de fortes résistances parmi les États membres, Pays-Bas en tête, et ne devrait être mentionnée qu’implicitement dans les conclusions finales du sommet.